Milei llega a Neuquén con un guiño evangélico

La visita de Javier Milei a Neuquén se produce en medio de una disputa dentro de La Libertad Avanza por el control de la Comisión de Acuerdos del Senado. El Presidente participará de una actividad de la iglesia evangélica que dirige el padre de Nadia Márquez, la legisladora promovida por Karina Milei para conducir ese cuerpo parlamentario. Su postulación, sin embargo, encuentra resistencias tanto entre aliados como en el propio oficialismo.

La comisión quedó sin presidente tras la muerte del senador Juan Carlos Pagotto. Por allí pasan los pliegos de jueces, fiscales, diplomáticos y otros funcionarios que requieren el aval de la Cámara alta. Su conducción suele corresponder al bloque gobernante, pero el nombre propuesto desde la Casa Rosada todavía no reunió el consenso necesario para formalizar el reemplazo.

La tensión no se limita a la candidatura. Según reconstruyeron distintos medios, las conversaciones para impulsar a Márquez se desarrollaron con legisladores de otras bancadas sin una consulta previa a Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario. Esa modalidad abrió un nuevo foco de malestar entre quienes reclaman que las decisiones parlamentarias se acuerden dentro de la bancada antes de negociarlas con sus socios.



La última reunión de la Comisión de Acuerdos no consiguió el quórum necesario para elegir autoridades. Desde el oficialismo atribuyeron las ausencias a la escasa actividad legislativa de esos días, aunque algunos senadores que se encontraban en el Congreso tampoco asistieron. El episodio dejó en suspenso la designación y expuso la dificultad para ordenar los apoyos alrededor de la postulante de Karina Milei.

También genera reparos la posibilidad de que Márquez ocupe un lugar en el Consejo de la Magistratura, otro ámbito de peso en el sistema judicial. Dentro del Senado hay cuestionamientos a la eventual acumulación de funciones. La discusión, por lo tanto, excede una presidencia de comisión y alcanza el reparto de posiciones institucionales entre los distintos sectores del oficialismo.

En ese contexto, la presencia del Presidente en Neuquén será observada como una señal política hacia la senadora. Milei asistirá a la inauguración del auditorio de Jesús es Rey, congregación encabezada por Hugo Márquez, padre de la legisladora. Está previsto que lo acompañen Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem. La actividad fue presentada por Presidencia como privada y no tendrá transmisión oficial.

Si la candidatura de Márquez sigue bloqueada, La Libertad Avanza podría buscar otro nombre o mantener provisoriamente al radical Maximiliano Abad, vicepresidente de la comisión. Ninguna opción reúne por ahora un acuerdo amplio.

La comisión tiene previstas nuevas audiencias para el 17 y 18 de noviembre. Hasta entonces, el oficialismo deberá resolver si sostiene la postulación impulsada por Karina Milei o negocia una alternativa. El viaje presidencial pondrá nuevamente a Márquez en el centro de la escena, mientras la definición parlamentaria sigue pendiente.

J.G.