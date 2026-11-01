Milei inauguró una iglesia evangélica y lanzó un mensaje electoral: “Estamos sentando las bases para el siglo de oro”

El presidente Javier Milei inauguró este sábado un nuevo templo evangélico en Neuquén y aprovechó el acto para enviar un mensaje político con proyección electoral. En su discurso, defendió el rumbo económico de su gestión y anticipó que, de cara a un eventual segundo mandato, no buscará enfrentar al populismo con medidas que reproduzcan sus mismas prácticas.

“No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo”, afirmó el mandatario durante la apertura del auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, dirigida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Nadia Márquez.

Javier Milei viajará a Neuquén para inaugurar el templo evangélico de Nadia Márquez

El nuevo espacio tiene capacidad para 4000 personas y fue presentado como el auditorio evangélico más grande de la Patagonia. Según destacaron durante la ceremonia, la construcción fue financiada con aportes de la congregación, que también cuenta con una escuela a la que asisten 1700 alumnos y una clínica con 30 especialidades.

“Estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas. Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, sostuvo Milei. Además, planteó que los argentinos deberán elegir entre profundizar el rumbo de su administración o regresar a un modelo que, según su diagnóstico, llevó al país al estancamiento.

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica.

Milei defendió el equilibrio fiscal y cuestionó al populismo

Durante su intervención, el Presidente volvió a presentar el equilibrio fiscal como uno de los principios centrales de su programa económico y lo vinculó con una concepción moral de la política. Sostuvo que el Estado no debe gastar más de lo que recauda y cuestionó que las deudas o la inflación terminen trasladando los costos a las próximas generaciones y a los sectores más vulnerables.

“No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación”, expresó.

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica.

En esa línea, apuntó contra los gobiernos populistas, a los que acusó de recurrir a la emisión monetaria para sostener promesas de bienestar inmediato y obtener rédito político. Según Milei, ese mecanismo genera una mejora transitoria, pero termina provocando inflación y deterioro económico.

El mandatario también recordó los indicadores económicos y sociales que recibió al asumir. Mencionó un 70% de pobreza infantil, una inflación anual del 200% y la falta de crédito como parte del escenario que, según afirmó, dejó la gestión anterior.

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica.

Con referencias a pasajes bíblicos, comparó las promesas de gratificación inmediata con las decisiones políticas que priorizan el corto plazo. En contraposición, defendió la libertad económica, la propiedad privada y la estabilidad como condiciones para que las personas puedan invertir, emprender y proyectar su futuro.

La proyección electoral del acto en Neuquén

La ceremonia también tuvo una lectura política en clave provincial. La senadora Nadia Márquez, hija del pastor Hugo Márquez, participó del acto y aparece entre las figuras de La Libertad Avanza con proyección hacia las elecciones de Neuquén de 2027, en las que el espacio buscaría disputar el poder al gobernador Rolando Figueroa.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el propio Figueroa y la senadora Márquez.

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica.

La inauguración coincidió con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Frente a los fieles que asistieron al encuentro, el Presidente también reivindicó el papel de las comunidades religiosas y sostuvo que una sociedad basada en la libertad no implica abandonar la solidaridad.

“Nadie quedará solo, porque una sociedad libre es también una sociedad que ayuda, como ustedes lo hacen cada día”, afirmó.

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica.

Para cerrar, volvió a utilizar una referencia religiosa y comparó su proyecto político con la parábola bíblica de la casa construida sobre roca. “Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo”, concluyó.

LB/AF