Milei ante el martes crucial de Trump: una apuesta a Washington bajo presión regional

Javier Milei convirtió la elección legislativa de Estados Unidos en algo más que una evaluación del segundo mandato de su par estadounidense, Donald Trump. En su última visita a Washington, el autoproclamado líder de las Fuerzas de la Libertad (una suerte de eco del movimiento conservador trumpista MAGA en la región) pidió que su aliado salga "fortalecido" en los comicios del 3 de noviembre.

"Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio", sostuvo el 14 de octubre.

La definición del Presidente expuso no solo el grado de alineamiento con la administración trumpista, sino también con otros referentes de lo que, según su propia lógica, representa la defensa de los “valores occidentales”: desde el Partido Liberal en Brasil hasta el Likud de Benjamin Netanyahu en Israel. Su participación en el lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro en agosto, derrotado en las urnas en el balotaje, y su respaldo al primer ministro israelí en las elecciones de octubre, abrieron un interrogante para la diplomacia argentina: qué margen tendrá el Gobierno si sus aliados internacionales no superan sus respectivas pruebas electorales. En el caso de Trump, una eventual pérdida del control de una o ambas cámaras del Congreso debilitaría al principal aliado sobre el que el Gobierno construyó su estrategia de política exterior y una parte de su apuesta política de cara a 2027, con la economía como telón de fondo.

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Las elecciones de medio término en Estados Unidos

Las elecciones de medio término en el país norteamericano ocurren en un momento de desgaste para el mandatario estadounidense. Un sondeo de Pew Research Center de octubre ubicó su aprobación en el 30%, el nivel más bajo de su segundo mandato, una cifra que tiene como correlato el tema que ocupó la tapa de los principales diarios estadounidenses en los últimos días: una inflación que escaló al 3,7% interanual, en línea con la presión que implicó el factor Ormuz en los precios de la energía. La economía, en tanto, aparece como una de las principales fuentes de su impopularidad: el 84% la considera muy importante para su voto y el 65% sostiene que las políticas económicas del Presidente empeoraron las condiciones del país.

Para Ernesto Calvo, politólogo y profesor de la Universidad de Maryland en EE.UU., estas variables de gestión condicionan la percepción del electorado en unos comicios que no tienen la misma centralidad que los presidenciales. “La situación económica, sumado a los gestos autoritarios y de corrupción de Trump, ocupan más espacio que las propias elecciones intermedias”, señaló Calvo en diálogo con PERFIL.

Sobre el escenario electoral, Calvo señaló un escenario abierto en línea con las proyecciones que cambiaron en pocas semanas en favor del partido Demócrata, cuyo triunfo en ambas cámaras hace dos meses hubiera sido impensado. “La expectativa es que Trump pierda muchos votos y la diferencia estará en el Senado. Si los republicanos pierden su control, es probable que Trump desconozca el resultado de la elección. Más que una sorpresa, sería la confirmación de un escenario que se viene perfilando”, explicó.

Donald Trump se juega el control del Congreso en las elecciones de medio término | Crédito: AFP

La apuesta de Milei

En Argentina, la elección legislativa de su tercer socio comercial y principal aliado ideológico tiene una dimensión económica concreta. El 20 de octubre, el embajador estadounidense Peter Lamelas anunció que Washington busca movilizar hasta US$20.000 millones en inversiones y financiamiento antes de fines de 2027. Durante la cumbre energética AOG Patagonia, en Neuquén, también vinculó la continuidad de ese respaldo después de ese año con el rumbo político que elija la Argentina en las próximas elecciones presidenciales: “el rumbo correcto, que es hacia la derecha”.

Si bien una eventual derrota republicana no implica que se vaya a interrumpir los acuerdos en marcha, si los demócratas ganan una o ambas cámaras sí podrían limitar la agenda de Trump. A través de investigaciones, audiencias y nuevas iniciativas legislativas, el Congreso tendría herramientas para exigir controles legislativos, disputar prioridades presupuestarias y condicionar decisiones como el acuerdo comercial con Argentina o medidas de asistencia financiera, como el swap impulsado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante las legislativas argentinas de 2025.



Para Casa Rosada, el desafío será sostener una relación que no dependa exclusivamente de la afinidad entre Milei y su par estadounidense, pese a su "apoyo explícito" de cara a los comicios del martes. “Mi vínculo es con Estados Unidos, es independiente de cuáles sean mis preferencias”, sostuvo Milei en mayo de 2024 en el reportaje de la revista TIME. El resultado del martes pondrá a prueba esa definición: cuánto puede sostener Milei una alianza estratégica con Washington si Trump pierde capacidad de imponer su agenda desde la Casa Blanca.