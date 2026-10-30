Mauricio Macri confirmó que "no se avanzó en nada" en consolidar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza

Mauricio Macri reapareció públicamente en el evento solidario anual de Fundación Hacemos, organizado por María Eugenia Vidal en el salón Turf del Hipódromo de Palermo, y admitió que "no se avanzó nada" en las gestiones orientadas a consolidar un entendimiento electoral con La Libertad Avanza de cara a los próximos comicios.

Javier Milei y Mauricio Macri

El líder del PRO se pronunció de manera breve ante los cronistas que lo interceptaron en el predio, sentenciando de forma directa que "no han avanzado nada" respecto a la conformación de una alianza o coalición formal con el oficialismo nacional.

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La evaluación sobre la parálisis de las tratativas fue convalidada por el diputado nacional Fernando de Andreis, quien también asistió al encuentro político y social. De Andreis se encuentra al frente de la representación del partido amarillo en las mesas de diálogo que discuten las condiciones de integración y estrategia con los principales funcionarios del Gobierno nacional.

En paralelo, durante sus declaraciones en el evento, el exmandatario se diferenció de la postura de Javier Milei en materia internacional: el líder del PRO optó por felicitar a Lula da Silva por el triunfo electoral obtenido en Brasil, al tiempo que desde su espacio se le reclamó al Gobierno nacional una mayor diplomacia y que "dialogue con los que piensan distinto". Por otra parte, Macri evitó pronunciarse sobre la abrupta salida de Flávio Bolsonaro, argumentando ante la consulta periodística que "no está en el tema".

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La Fundación Hacemos, la asociación civil impulsada y encabezada por la diputada y exgobernadora María Eugenia Vidal, cumplió un rol central al convocar a las principales figuras del PRO en su tradicional evento anual solidario en el Hipódromo de Palermo. La entidad, que nació con un fuerte anclaje en el desarrollo social y educativo —enfocándose primordialmente en programas de alfabetización infantil y apoyo escolar en distintos barrios—, se consolidó con el tiempo como un punto de articulación técnica y política para el espacio amarillo.

Mauricio Macri, María Eugénia Vidal y Jorge Macri

Desde su concepción, los referentes de la organización sostienen una filosofía orientada a la resolución práctica de los problemas cotidianos bajo la premisa de que "somos hacedores" y que la Argentina "demanda acción" frente al desgaste de los diagnósticos tradicionales. En esa línea, la propia Vidal ha remarcado en reiteradas oportunidades su objetivo de expandir territorialmente las iniciativas institucionales, señalando públicamente: "Quiero que los programas que llevamos adelante con Hacemos se repliquen en todo el país".

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De este modo, el evento benéfico no sólo cumplió con fines asistenciales, sino que funcionó como una plataforma de reencuentro político para la dirigencia del PRO. En un escenario de máxima tensión por las definiciones electorales y la falta de avances en las conversaciones con el oficialismo, la fundación se erigió como un ámbito de cohesión interna para debatir los próximos pasos partidarios de cara al armado legislativo y territorial.