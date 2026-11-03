Macri busca recuperar el protagonismo del PRO en medio de la negociación con Milei

El PRO reunió este lunes a su conducción nacional, encabezada por Mauricio Macri, para analizar la situación del país, el panorama del partido y los desafíos de los próximos meses. Entre los temas centrales estuvieron la estrategia para fortalecer el armado territorial de cara a las elecciones de 2027 y el estado de las conversaciones con La Libertad Avanza, que hasta ahora no llegaron a ningún acuerdo.

El encuentro se realizó en la sede nacional del partido y duró casi dos horas. Además del expresidente, participaron Soledad Martínez, Fernando de Andreis, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Martín Goerling, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, mientras que los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres se sumaron de manera virtual.

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De Andreis y Ritondo informaron a la conducción sobre las negociaciones que mantienen con el Gobierno nacional. Los presentes coincidieron en que todavía no es el momento de definir una eventual alianza electoral, porque el calendario electoral aún no empezó y consideran que hay margen para tomar esa decisión.

La reunión se produjo después de que Macri reconociera públicamente que no hubo avances concretos en el diálogo con el oficialismo. De todos modos, en el entorno del expresidente aseguraron a TN que no hay apuro por cerrar un acuerdo y que ambos partidos pueden sostener sus posiciones mientras siguen las conversaciones.

La conducción del PRO también ratificó su rechazo a la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses, uno de los temas que atraviesan la discusión política en la provincia de Buenos Aires de cara a 2027.

El armado bonaerense

En paralelo, el partido avanza con un ciclo de encuentros territoriales en la provincia. En la tercera reunión, Macri encabezó junto a Ritondo y Soledad Martínez un encuentro con dirigentes de la Segunda Sección Electoral, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y defender los distritos que gobierna el PRO.

Participaron los intendentes Javier Martínez (Pergamino), Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes), Francisco Ratto (San Antonio de Areco) y Jorge Etcheverry (Lobos), además de los diputados nacionales Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Javier Sánchez Wrba, y los legisladores bonaerenses Juan Manuel Rico Zini, Alex Campbell y Paula Bustos.

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“No se convoca desde la confusión, sino desde la convicción que tenemos para la Provincia y para el país”, afirmó Ritondo. Soledad Martínez, por su parte, sostuvo que el partido tiene que llegar preparado a las elecciones del año próximo y “defender cada lugar donde hoy gobernamos”. Macri pidió concentrarse en la gestión, la cercanía con los vecinos y las respuestas a sus problemas.

Durante el encuentro, los intendentes cuestionaron que los municipios deban asumir responsabilidades en seguridad, salud y educación que, según plantearon, la Provincia no atiende. Además, se acordó mantener una comunicación permanente entre la conducción bonaerense y los referentes de la sección.

La próxima reunión territorial será con dirigentes de la Cuarta Sección Electoral.

IC