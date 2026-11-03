Luján espera el milagro: alquilan balcones y patios para ver a León XIV con estadías por hasta 3.000 dólares

La ciudad de Luján se encuentra conmocionada por la inminente visita del papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre. La agitación social y logística transformó la rutina de los vecinos, quienes alteraron sus actividades habituales ante la magnitud del despliegue litúrgico.

Sin embargo, en medio del fervor religioso generalizado, una parte considerable de los habitantes locales espera un milagro de naturaleza estrictamente económica.

PERFIL recorrió Luján para ver los preparativos por la visita del Papa León XIV.

La oportunidad de capitalizar la llegada de una masa histórica de visitantes activó estrategias de supervivencia financiera en el tejido urbano. Las transacciones comerciales informales para asegurar un espacio donde pernoctar exponen una dinámica de mercado extraordinaria.

Los residentes buscan generar ingresos superlativos. Las cotizaciones actuales oscilan entre los 3.000 dólares por la estadía completa y los 50.000 pesos diarios por persona.

Del hotel tradicional al hospedaje extraordinario

El relevamiento de las plazas hoteleras tradicionales marca el límite del hospedaje formal. El municipio intendente de Luján, Leonardo Boto, explicó ante PERFIL que la localidad dispone únicamente de 1.800 plazas hoteleras distribuidas en diversas categorías convencionales.

Como parámetro de comparación económica, en el Real Hotel Luján la tarifa regular por noche para una habitación doble se ubica en $230.725. Este establecimiento está situado sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján, frente al espacio basilical, y posee una terraza con vista panorámica completa hacia la plaza.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, confirmó que la capacidad hotelera de la ciudad está completamente reservada. Ante esa situación, el municipio abrió un portal digital para que los ciudadanos particulares puedan alquilar su casa, sus patios e incluso terrenos baldíos para carpas o estacionamiento.

No obstante, las autoridades locales confirmaron que la totalidad de los hoteles tradicionales carecen de disponibilidad vacante entre el 8 y el 11 de noviembre.

La capacidad hotelera de Luján está completamente saturada

Ante la saturación absoluta del sector convencional, el propio intendente detalló la estrategia oficial para contener la demanda residencial extraordinaria.

"Luján tiene 1.800 camas hoteleras y cerca de 286 instituciones y personas pusieron sus viviendas o algunas facilidades como alojamiento extraordinario", explicó el intendente Leonardo Boto a este medio. La contratación de estos alojamientos se realiza a través de un portal digital implementado por el municipio.

El jefe comunal agregó un detalle sobre la logística comunitaria: "Algunas de ellas por ahí son grandes centros de jubilados donde van 3 o 4 parroquias de chicos a dormir con bolsas de dormir. Después hay todo un movimiento de departamentos de alquiler por aplicaciones, pero de eso no tenemos registro".

El escenario principal estará montado en la puerta de la Basílica de Luján. Desde allí, el Papa León XIV dará su histórica misa. Las propiedades en las cercanías pueden llegar a costar 3.000 dólares por las cuatro jornadas que durará la visita papal.

Este registro extraordinario habilitado por la municipalidad funciona de manera informal. Los vecinos interesados envían los datos básicos y las fotografías de las viviendas o dependencias que tienen disponibles para alquilar.

Sin mayores requisitos regulatorios ni inspecciones previas, la administración local publica los avisos directamente en el sitio web oficial de Servicios en Luján.

Tarifario informal: precios en dólares cerca de la Basílica

A partir de este mecanismo y de las plataformas digitales, los precios de las propiedades particulares registraron variaciones sustanciales.

En el perímetro inmediato a la Plaza Belgrano, la cotización más alta corresponde a una casa ubicada a sólo 200 metros de la Basílica de Luján. La propiedad dispone de capacidad para albergar a seis personas, con una distribución interna de tres habitaciones y sin espacio de cochera para vehículos. El costo exigido por los propietarios asciende a 3.000 dólares por el período completo de cuatro jornadas. Los dueños restringen explícitamente la posibilidad de contratar fracciones diarias.

En el mismo casco central de la ciudad, se ofrece otra residencia amueblada con capacidad para cinco huéspedes a un precio de 500 dólares por noche. La condición comercial estipula que el valor diario no varía si la ocupación es inferior al límite de cinco personas. Asimismo, este propietario no contempla descuentos por reservar los cuatro días de la visita de manera conjunta.

La mayoría de estos inmuebles particulares dispone de conectividad Wi-Fi, aire acondicionado y televisión por cable, aunque no todos están amueblados. En varios casos, quienes decidan alquilar estos espacios deben llevar su propio colchón o bolsa de dormir.

Alternativas en la periferia y habitaciones compartidas

La dispersión geográfica determina el esquema de las tarifas en las afueras del núcleo urbano. En la localidad de Cortínez, situada a diez kilómetros de Luján, una casa para seis personas con garaje integrado posee un valor de $50.000 por noche por cada ocupante.

Por otra parte, la oferta habitacional abarca el subarriendo de espacios compartidos dentro de inmuebles donde residen de forma permanente familias y tienen habitaciones libres para alquilar.

Luján será el epicentro bonaerense de la visita del Papa León XIV.

En este segmento, se puede encontrar, por ejemplo, tres plazas libres en un dormitorio equipado con tres camas individuales a un valor de $100.000 por persona por cada noche. En caso de asegurar la estadía total por las cuatro jornadas, la tarifa individual se reduce a $80.000 por noche.

El fenómeno de la reconversión de infraestructura se evidencia sobre los corredores viales principales. En el acceso a la ciudad sobre la Ruta Nacional 7, un complejo de cabañas con un aforo de 30 plazas presenta tarifas de $600.000 por noche para cuatro ocupantes, mientras que las unidades para seis personas se ubican en $800.000 por cada jornada.

Terrenos baldíos reconvertidos en estacionamientos

Lejos de los techos residenciales, la actividad comercial informal también incluye la explotación de terrenos baldíos, tanto para alojamiento en carpa como para estacionamiento de vehículos particulares durante las jornadas de concentración masiva.

Un terreno baldío privado con una dimensión de 30.000 metros cuadrados aparece publicado bajo la categoría de estacionamiento temporal. De acuerdo a las estimaciones del titular del predio, la superficie permite el ingreso de 800 automóviles simultáneamente. El arancel fijado para el estacionamiento de cada vehículo es de $100.000 por día.

El escenario expone una paradoja recurrente en la administración de la fe y las urgencias de la economía doméstica. La apelación oficial a la caridad institucional, exhibida por el intendente Boto al señalar que "la misa de Luján será la misa de la caridad. La idea es que esté ese pueblo sufriente, ese pueblo pobre de nuestra patria", colisiona de forma directa con los precios de los alojamientos informales que se ofrecen para recibir a los aproximadamente dos millones de feligreses que se esperan para la misa del miércoles 11 de noviembre.

En Luján, la llegada del Pontífice opera como un vector de mercado, donde la redención espiritual convive con la cotización en moneda extranjera y el pragmatismo de un territorio habituado a canjear devoción por subsistencia.