Los vínculos de Santiago Caputo en Yacyretá: quiénes son los dos empleados que lo asistieron en Misiones

La presencia de Santiago Caputo en Misiones fue una de las incógnitas alrededor de la salida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina. Ahora se supo que su paso por la ciudad quedó registrada en un acta de la Policía provincial y que el asesor del presidente Javier Milei viajaba en una camioneta de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cuando fue detenido en un control vehicular sobre la ruta nacional 12.

El procedimiento que se realizó a las 2.50 del miércoles en Capioví, cuando efectivos de Seguridad Vial detuvieron dos vehículos que regresaban desde Puerto Iguazú. Horas antes, el senador brasileño había abordado un avión privado con destino a Estados Unidos, en un itinerario que incluyó una escala en Guayaquil, Ecuador.

Los dos empleados de Yacyretá identificados en el acta por La Nación, fueron Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad e Informaciones del organismo, y Orlando Ignacio Palacios, asesor de la Secretaría General. Waisman conducía una Ford Ranger blanca, mientras que Palacios estaba al volante de una Toyota Hiace en la que viajaba Caputo.

La Justicia ordenó al Gobierno que informe sobre los movimientos de Flávio Bolsonaro en Argentina

El asesor presidencial se habría indentificado ante los policías como consultor político y asesor de Milei. También habría pedido que no demoraran a la comitiva para evitar retrasos en el regreso.

Quiénes son los empleados de Yacyretá

Jorge Omar Waisman fue designado meses atrás jefe de Seguridad e Informaciones de Yacyretá. Mantendría una relación de amistad con Caputo. Su presencia en el operativo quedó registrada al frente de la caravana de vehículos de la entidad binacional.

Orlando Ignacio Palacios, por su parte, fue identificado como asesor de la Secretaría General de Yacyretá. Conducía la Toyota Hiace en la que se trasladaba el asesor presidencial. La información publicada hasta el momento no detalla otras funciones suyas ni aporta precisiones sobre su participación en el viaje.

El acta también recoge que uno de los ocupantes de los vehículos dijo ser agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). No obstante, según la publicación, no existe documentación que permita confirmar que esa persona pertenezca efectivamente a la agencia.

Con el caso Bolsonaro abierto, Milei viaja a Madrid para la Cumbre Iberoamericana y podría quedar frente a frente con Lula

Las preguntas sobre el operativo

La presencia de Caputo en Misiones se conoció en medio de las preguntas sobre la logística que permitió a Flávio Bolsonaro salir de Brasil y llegar a Estados Unidos, pese a una orden judicial brasileña que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar el país.

El episodio abrió interrogantes sobre el papel de los organismos estatales argentinos y la eventual utilización de recursos públicos en el traslado. La información concida da cuenta de la presencia de Caputo en un vehículo de Yacyretá, pero no permite establecer por sí sola el alcance de su intervención en la salida del senador brasileño.





MSS