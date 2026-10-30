Los secretos de Spagnuolo, el hombre de los audios que peritó la Justicia

El peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo abrió una nueva controversia. El Gobierno difundió supuestas conclusiones de Gendarmería que cuestionan la autenticidad de las grabaciones, pero fuentes judiciales citadas por el diario La Nación aseguraron que el estudio seguía en marcha y que no había un informe final firmado. La disputa vuelve a poner bajo la lupa al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y su relación con Javier Milei. A continuación, la investigación de Juan Luis González que publicó NOTICIAS en tapa cuando estalló el escándalo:

