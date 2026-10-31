$Libra: la PIA apeló el cierre y pidió reabrir la investigación

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió reabrir la investigación judicial por el caso $Libra y asumió el ejercicio de la acción penal. El organismo especializado en corrupción también presentó un recurso de apelación en subsidio, para el supuesto de que el juzgado rechace su solicitud. La intervención se produjo después del sobreseimiento del presidente Javier Milei, de Karina Milei y de los demás imputados en el expediente.

La decisión fue comunicada al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que había presentado un planteo junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Ambas organizaciones cuestionaron el cierre de la causa y reclamaron la intervención de un organismo especializado para continuar la investigación.

El expediente se encuentra en un juzgado a cargo interinamente del juez federal Daniel Rafecas. Esa instancia deberá decidir si admite el pedido de reapertura. Si la solicitud no prospera, el recurso subsidiario presentado por la PIA permitiría que la Cámara Federal examine la decisión.



En un comunicado, el Cipsce sostuvo que la intervención de la Procuraduría responde al planteo realizado por las dos organizaciones ante lo que consideran un sobreseimiento prematuro. También señaló que la actuación del organismo resulta relevante frente a la decisión del fiscal que intervenía en el caso de no continuar con la persecución penal.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro se refirió públicamente a la presentación de la PIA y respaldó la continuidad de la pesquisa. En una publicación en la red social X, afirmó que el organismo advirtió que la investigación no estaba agotada y enumeró distintas medidas que, según su descripción del escrito, todavía debían completarse.

Entre ellas mencionó peritajes de teléfonos celulares, el análisis de la ruta del dinero y la identificación de los titulares de los movimientos investigados. También hizo referencia a comunicaciones eliminadas de Mauricio Novelli con un contacto identificado como «Karina Milei RRPP» y al interrogante sobre cómo el Presidente obtuvo el número de contrato de $Libra antes de difundirlo, cuando –según el legislador– no era de acceso público.

Ferraro consideró que esas diligencias pendientes impiden dar por concluida la investigación. Además, cuestionó políticamente el cierre del expediente y expresó su expectativa de que la causa avance. Sus señalamientos sobre las medidas faltantes corresponden a su publicación y no constituyen, por sí mismos, una constatación judicial de los hechos mencionados.

La presentación de la PIA abre una nueva instancia procesal, pero no revoca automáticamente los sobreseimientos ni supone que la investigación ya haya sido reanudada. Para eso deberá existir una decisión judicial que habilite el avance del expediente o una resolución posterior del tribunal de alzada.

La causa se vincula con la promoción de la criptomoneda $Libra y con la eventual existencia de conductas penalmente relevantes alrededor de su difusión. El alcance de las responsabilidades y la necesidad de producir nuevas pruebas son, precisamente, algunas de las cuestiones sobre las que deberá pronunciarse la Justicia.

Por el momento, la novedad es la intervención formal de la Procuraduría especializada, su solicitud de reapertura y la apelación presentada. El próximo paso dependerá de la resolución del juzgado y, eventualmente, de la Cámara Federal.