Lacunza acelera su candidatura y un armado contra Milei

Hernán Lacunza tiene una decisión tomada: será candidato a presidente en 2027. El exministro de Economía avanza con su armado político, comienza a trabajar con sus equipos técnicos y profundiza sus contactos con dirigentes nacionales y gobernadores. Por ahora, es el único dirigente del PRO que puso en marcha una candidatura presidencial.

Según la información a la que accedió PERFIL, Lacunza cuenta con más de 50 personas que trabajan en su proyecto. Hay equipos de redes sociales, prensa, estrategia y discurso, además de profesionales dedicados a elaborar propuestas y planes de gobierno.

Uno de los datos centrales es el respaldo de María Eugenia Vidal, una de sus principales consejeras y con quien trabajó tres años y medio codo a codo como ministro de Hacienda bonaerense. La exgobernadora es uno de los principales sostenes políticos de su candidatura dentro del PRO: participa del armado y aporta recursos humanos de su cosecha para fortalecer los equipos.

También acompañan el proyecto el exsenador por Misiones y expresidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, la exdiputada Paula Bertol, el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, el jefe del bloque de senadores amarillos, Martín Goerling y la exvicepresidenta, Gabriela Michetti.

Aunque públicamente no se pronunció aún, en el entorno del economista aseguran que mantiene conversaciones periódicas con Mauricio Macri, quien lo alentó desde hace meses a que avance con su postulación.



La estructura de asesores trabaja en Educación, Justicia, Política Exterior, Seguridad, Impuestos, Energía e Infraestructura. La etapa de propuestas vendrá más adelante pero Lacunza ya adelantó una: el RIGI para la construcción como elemento dinamizador de la economía.

Por su lado, para medir el escenario electoral se realizaron estudios de opinión y grupos focales con Isonomía (que trabajó con Macri y Cambiemos y también con Vidal), además de consultas con la consultora Poliarquía.

El despliegue territorial es otro eje del proyecto. Lacunza ya visitó Mendoza, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Río Negro y Mar del Plata. Las recorridas continuarán en los próximos meses, junto con reuniones con dirigentes locales.

Por ello apareció, hace semanas ya, una foto en Balcarce al 400 (la sede partidaria) con un grupo de presidentes del PRO provinciales. Allí aparecían Vidal, Goerling, Schiavoni y Triaca, entre otros. Pero, todos entremezclados con desconocidos y hasta una exdirigente radical que fue de Emilio Monzó, detestada por más de dos tercios del partido y por la cual la mayoría se pregunta quién realmente la banca económicamente para seguir tuiteando contra los propios amarillos. Como sea, en la agenda reciente del extitular del Palacio de Hacienda aparecen encuentros con cuatro gobernadores: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; Gustavo Sáenz, de Salta; y Alfredo Cornejo, de Mendoza. Según explican a este diario en el PRO, la candidatura busca constituirse en una opción opositora al gobierno de Javier Milei, con propuestas propias y equipos con experiencia de gestión.

Por caso, avanzar en el levantamiento de las restricciones cambiarias y reducir los impuestos nacionales y provinciales que encarecen el crédito, mediante acuerdos con los gobernadores. El objetivo planteado es lograr una reducción de hasta el 30%.

Aunque la decisión de competir está tomada, las definiciones sobre alianzas y mecanismos electorales quedarán para 2027. Entre las posibilidades que se analizan figura una gran PASO opositora sin el kirchnerismo. Nada está definido. Siquiera está claro quiénes competirán aún.

Todo esto se da en un contexto particular: otro sector importante del PRO sigue pujando por un acuerdo con La Libertad Avanza y se niega a apoyar al economista.