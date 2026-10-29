La madre de Flávio Bolsonaro denunció persecución judicial y lamentó que su hijo se haya ido de Brasil

Rogéria Bolsonaro, madre de Flávio Bolsonaro y exesposa del expresidente Jair Bolsonaro, manifestó su tristeza por la salida de su hijo de Brasil y cuestionó las medidas judiciales que lo involucran. A través de un mensaje publicado este miércoles en las redes sociales, sostuvo que el dirigente se vio obligado a abandonar su país por lo que calificó como persecuciones “injustas, infundadas y arbitrarias”.

“Me sangra el corazón, gracias a Dios que es un corazón fuerte”, expresó la mujer, quien hizo hincapié en las consecuencias familiares de la partida del senador. En su publicación, señaló que la distancia le impedirá compartir de cerca el crecimiento de sus nietos, acompañarlos en sus logros y estar presente durante los momentos difíciles.

La madre del legislador también manifestó su preocupación por no poder participar de situaciones cotidianas de la vida de los chicos. “No podré estar cerca cuando tengan fiebre, para poner la mano en sus frentes y comprobar si está fuerte”, escribió, al referirse a las dificultades que implicará la separación.

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Rogéria reconoció que tenía muchas otras cosas para decir sobre la situación que atraviesa su familia, aunque consideró que no podía desarrollar todos sus planteos en una publicación en redes sociales. También reafirmó el vínculo con sus hijos y aseguró que, pese a la distancia, el afecto entre ellos permanece intacto. “Siempre repito que mis hijos son mi vida. Los amo muchísimo”, afirmó. El mensaje concluyó con una despedida dirigida al senador: “Hasta pronto, Flávio, mi querido hijo. Que Dios los bendiga”.

La referencia a que otro de sus hijos debió abandonar Brasil alude también a Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal e hijo del expresidente, quien reside en Estados Unidos desde 2025. En su caso, había argumentado que su salida estaba vinculada con la persecución política que, según denunciaba, sufría por parte del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

Flávio Bolsonaro llegó a Miami este miércoles junto a su esposa, Fernanda, y sus dos hijas, después de abandonar Brasil y trasladarse a la Argentina para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos. El viaje se produjo luego de que el senador perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre frente al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Tras ese resultado, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, había ordenado que entregara sus pasaportes a la Policía Federal brasileña.

La medida se adoptó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz. Ambos niegan haber cometido irregularidades. Pese a las restricciones judiciales, Flávio Bolsonaro cruzó la frontera terrestre hacia la Argentina durante la noche del martes 27 de octubre. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, ingresó a las 22.50 por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

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El organismo argentino informó que los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio nacional. Posteriormente, se trasladaron al aeropuerto de Puerto Iguazú, donde abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly. La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, partió durante la madrugada del miércoles hacia Guayaquil, Ecuador.

Tras realizar una escala en ese país, el avión continuó su recorrido hacia Estados Unidos y aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Miami, alrededor de las 10.30, hora de Brasilia. La salida del senador quedó así en el centro de la controversia por las restricciones judiciales que pesaban sobre él y por el recorrido realizado a través de la Argentina antes de llegar a Estados Unidos.

La investigación por presunto lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz motivó las medidas adoptadas por la Justicia brasileña, entre ellas la orden vinculada con la entrega de sus pasaportes.

Las acusaciones forman parte de un proceso que deberá avanzar por las vías judiciales correspondientes. Tanto Bolsonaro como Tomaz niegan haber cometido irregularidades.

CS