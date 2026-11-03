La Justicia aceptó a Nahuel Gallo como querellante en la causa contra Maduro por crímenes de lesa humanidad

La Cámara Federal autorizó al gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo 448 días detenido en Venezuela, a ser querellante con representación propia en la causa que se tramita en la Argentina contra Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. La decisión fue firmada hace algunas semanas.

Gallo había sido detenido durante el gobierno de Maduro, acusado de espionaje y de planear el asesinato de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. En su presentación ante la Justicia argentina, sostuvo que se considera víctima de esos hechos.

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Los jueces resolvieron crear una tercera querella, a cargo de abogados de la Gendarmería Nacional, al considerar que la situación de Gallo tiene características que la distinguen de la del resto de los damnificados. Las otras víctimas quedaron agrupadas en dos querellas, representadas por los abogados Jovtis García y Farini Duggan.

Según el fallo, la investigación deberá abarcar la captura de Gallo al ingresar a Venezuela, su traslado, su detención en el centro Rodeo I, las condiciones de encierro y el proceso judicial al que fue sometido, además de la posible responsabilidad de funcionarios venezolanos.

La causa en la Argentina

El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar en cualquier país delitos de esa gravedad. En el marco de la causa, Maduro fue citado a indagatoria y tiene una orden de captura internacional. También están imputados Diosdado Cabello y otros 14 funcionarios venezolanos.

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El pedido de extradición quedó en suspenso: el Departamento de Estado de Estados Unidos postergó su análisis porque Maduro, capturado en enero en Caracas, enfrenta un juicio en Nueva York por narcoterrorismo, envío de cocaína y delitos con armas. Además, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa del excomandante Justo José Noguera Pietri, mientras que la querella pidió que la investigación siga abierta.

IC