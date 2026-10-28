"La frontera argentina no es un pasillo VIP": Marcela Pagano presentó una denuncia penal por el paso de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, tras el escándalo desatado en torno al vuelo privado y salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro desde territorio misionero.

A través de un contundente mensaje difundido en la red social X, la legisladora exigió que se esclarezcan las circunstancias del desplazamiento y los controles migratorios.

En su publicación, Pagano expuso las contradicciones institucionales frente a las alertas periodísticas y los movimientos registrados en la zona de frontera: "Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE. UU. y a la ANAC frenando ese despegue. Mientras tanto, el Gobierno dice que 'nunca ingresó'. Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado", cuestionó con firmeza.

La exintegrante de La Libertad Avanza, se mostró muy descontenta ante la situación que sacude al norte y a toda la nación sobre la fuga del candidato brasileño, que perdió la elecciones ante Lula.

Reclamo de soberanía y advertencia institucional

La presentación de la diputada profundiza el debate político sobre la seguridad en las fronteras y los protocolos de control en aeropuertos internacionales ante figuras extranjeras que enfrentan restricciones judiciales en sus países de origen.

Para cerrar su postura institucional, Pagano enfatizó la necesidad de resguardar los límites del país frente a maniobras de esta naturaleza: "La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles", concluyó, marcando distancia del manejo oficial del episodio que mantiene en vilo a la diplomacia regional.

"Creo que está en Argentina": la sorpresiva e irónica respuesta de Donald Trump sobre el paradero de Flávio Bolsonaro

El presidente estadounidense, Donald Trump, generó sorpresa y especulaciones diplomáticas al ser consultado por la prensa sobre el paradero de Flávio Bolsonaro, quien abandonó Brasil pese a la prohibición judicial emitida por el magistrado Alexandre de Moraes. Con una respuesta tan escueta como sugestiva al ser interrogado sobre el destino del dirigente del Partido Liberal, el mandatario republicano deslizó: "Creo que está en Argentina", alimentando aún más las versiones cruzadas en torno a la escala realizada por el jet privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

La frase de Trump trascendió en momentos en que fuentes cercanas a la familia Bolsonaro y reportes periodísticos internacionales confirmaron tanto el avance de las gestiones para otorgarle asilo político en Estados Unidos como su inminente recepción formal en el país del norte. Mientras el Gobierno argentino debió salir a aclarar oficialmente que no se registraron ingresos formales del senador y que la aeronave despegó sin su presencia inicial, las declaraciones desde Washington añaden un manto de misterio político a la fuga que sacude a toda la región.