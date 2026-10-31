La firma del avión en el que viajó Flávio Bolsonaro obtuvo un crédito de más de un millón de dólares del Banco Nación

Mientras la empresa que trasladó a Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hasta Miami tiene una deuda abierta con la banca pública, Baires Fly SA, la operadora de taxi aéreo que pertenece a la familia de Luis Grande, obtuvo en noviembre de 2024 (a un año del inicio de la gestión de Javier Milei) un crédito del Banco Nación por $ 1.682 millones, equivalentes a cerca de US$ 1.663.000 al tipo de cambio oficial de ese momento, según pudo saber PERFIL.

A casi dos años del desembolso, el préstamo sigue vigente. En agosto de 2026 el saldo pendiente rondaba los $ 740 millones, unos US$ 491 mil según la cotización oficial del Banco Nación al cierre de ese mes. Actualmente la deuda se ubica en los $ 727 millones.

A enero del 2025 la deuda ya se había reducido a $ 1.543 millones. En diciembre del año pasado se ubicaba en $ 1.014 millones y a mediados del corriente año la deuda ya se había reducido ostensiblemente ubicándose en los $769 millones.

En la empresa señalaron ante PERFIL que el crédito obtenido fue por $ 950 millones, en un plan que contempla 72 cuotas.

Desde noviembre de 2024, Baires Fly fue cancelando el préstamo mes a mes y en ese lapso redujo la deuda en unos $ 950 millones aproximadamente. De acuerdo con las consultas realizadas por este medio el mes próximo se cancelará la cuota 24 por unos $ 30.602.808,63. Las cuotas varían según el avance del crédito.

Baires Fly además es una empresa proveedora del Estado Nacional y de diversos estados provinciales. Pese a ello, según el portal COMPR.AR la última licitación con el Estado nacional la tuvo en 2017, hace casi una década.

Los fondos obtenidos a través del empréstito con la banca pública tuvieron un destino concreto. La empresa los volcó a la construcción de un hangar visible desde la autopista Lugones, a la altura del Aeroparque Jorge Newbery.

Baires Fly, la empresa de vuelos privados: de ANDIS a Bolsonaro



La obra, según fuentes de la industria aeronáutica demandó US$ 2,4 millones, por lo que la compañía debió recurrir a otros fondos y préstamos para completarla. Además del crédito del Nación, Baires Fly mantiene financiamiento con bancos privados, entre ellos el Banco Macro.

En noviembre de 2024 poseía un crédito de $901 millones con la entidad privada, el cuál bajó drásticamente a partir del inicio de 2025.

El Gulfstream G400 matrícula LV-JQW que llevó a Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas fue contratado por un broker norteamericano cuyo nombre aparece en reserva. Según fuentes de la industria, la empresa percibiría cerca de US$145 mil por el traslado, en línea con lo que PERFIL publicó en una nota de Mauricio Caminos.

El avión despegó de Puerto Iguazú en la madrugada del 28 de octubre, hizo una escala técnica en Guayaquil y aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en el área de Miami en lo que implicó un verdadero sismo geopolítico.

Inscripta en la Inspección General de Justicia desde 1996, Baires Fly opera nueve aviones y combina vuelos ejecutivos con traslados sanitarios muchos de ellos de trasladando pacientes y órganos para trasplantes. Cuante con una flota de 9 aviones.

No es la primera vez que lleva a figuras públicas. Por sus aeronaves pasaron expresidentes como Néstor Kirchner. Pero en la misma aeronave en la que huyó uno de los hijos del clan Bolsonaro viajaron también Cristina Kirchner, Mauricio Macri, y se también trasladó en dos oportunidades a Luiz Inácio Lula da Silva a La Habana. En noviembre de 2023, días después del balotaje, Javier Milei viajó a Nueva York en un avión de la firma.

El nombre de la empresa apareció además en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de un dictamen del fiscal Franco Picardi que menciona al empresario Sergio Mastropietro. En la empresa rechazaron cualquier vínculo con ese expediente y con el broker Sergio Mastropietro.

Hay un costado menos conocido de la empresa: la faceta de Antonio Laje como piloto de aviación es públicamente conocida. Menos difundido es su vínculo con esta compañía. Según pudo saber este diario, el conductor y periodista oficia de piloto para Baires Fly desde hace por lo menos diez años. Algunas versiones en la industria señalaron que Laje además de piloto, colaboraría en el relacionamiento pública de la empresa. PERFIL intentó comunicarse con Laje, pero no obtuvo respuesta.

Mientras la por la salida de Bolsonaro del país con colaboración del Gobierno argentino desata un escándalo diplomático sin precedentes, la empresa que realizó el traslado sigue pagando cada mes su cuota al banco del Estado.

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Los números

◆ La empresa tomó un crédito por más de $1.600 millones en noviembre del 2024 con el Banco Nación.

◆ Baires Fly construyó un hangar que se puede ver desde la autopista Lugones en la zona de Aeroparque por US$ 2,4 millones; una parte de los fondos provino del crédito.

◆ El empréstito contraído durante la gestión de Milei cuenta con un plan de 72 cuotas mensuales (6 años);

◆ Baires Fly está constituida desde 1996 y cuenta con una flota de 9 aviones, entre ellos en el que huyó Bolsonaro.