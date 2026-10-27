La curiosa encuesta que revela si los votantes prefieren que el gobernador sea como un capitán, un médico o un padre

La consultora de opinión DC hizo una encuesta en una de las provincias de mayor peso electoral y entre los ítems incluyó dos preguntas que parecen curiosas pero aportan para sabe qué buscan los votantes sobre el perfil y el tipo de vínculos que debe establecer un gobernador. Para eso indagó sobre un "rol" ideal y comparó la relación entre los niveles de gestión con las relaciones de las partes en un consorcio de un edificio.

Encuesta: ¿Qué esperan los argentinos de la visita del papa León XIV al país?

El relevamiento se hizo en la provincia de Santa Fe, y en la búsqueda del gobernante "ideal", preguntó de esta forma: "Para 2027 la provincia necesita a alguin que sea como un...".

Ordenadas alfabéticamente, las opciones para completar esos puntos suspensivos fueron:

-Capitán, que lleva el barco.

-Contador, que cuida cada peso.

-Médico, que cura lo que está mal.

-Padre, que ordena la casa.

-Vecino, que entiende lo que pasa en un barrio.

El resultado arroja que los votantes prefieran más a alguien que ejerza autoridad que a un par que conozca sus problemas.

Encuesta DC Consultores

El 34,8 % eligió la opción "capitan", mientras que un 25,7% prefiere la tranquilidad de los números y optó por un "contador".

El político con perfil de "vecino" entró tercero, con un 23,2%. El "médico" llegó al 10,3% y el "padre" quedó en un 6%.

Encuesta: el 37,5% no llega a fin de mes y el 52,1% lo hace con "con mucho esfuerzo"

La provincia como un consorcio: ¿Quién resuelve cada cosa?

La otra pregunta imaginó a la provincia como el consorcio de un edificio al que hay que hacerle arreglos. Y el Gobierno nacional, en ese esquema, sería el administrador.

La opción que ganó sacó un ventaja clara. Un 61% cree que lo más importante es que "se lleven bien y resuelvan juntos". Es decir, el escenario de conflicto cero.

Encuesta DC Consultores

Un 22,9% cree que un goberanador debe arreglarse con recursos provinciales, porque "para eso lo eligieron".

Solo un 8,2% prefiere un escenario de conflicto, o al menos de presión: un gobernador que "reclama fuerte y en público hasta que Nación se haga cargo".

El porcentaje más chico, un 7,1%, piensa que los problemas debe solucionarlos el gobernador, quien luego "le pasa factura a la Nación".

Ficha técnica. Ámbito geográfico: provincia de Santa Fe. Fecha del relevamiento: del 17 al 23 de octubre. Tamaño de la muestra: población residente en la provincia de Santa Fe en condiciones de votar. 1050 casos efectivos. Diseño muestral: muestreo no probabilístico con distribución aleatoria Instrumento de recolección: cuestionario semi estructurado administrado a través de dispositivos móviles. Objetivo del estudio: medición de la confianza, la empatía, la gestión, los problemas y miedos, perspectiva actual y futuro.

LT