PolíticaElecciones 2027

La curiosa encuesta que revela si los votantes prefieren que el gobernador sea como un capitán, un médico o un padre

El particular estudio, hecho en una provincia con gran peso electoral, también compara a la gestión con la del consorcio de une edificio.

La curiosa encuesta que revela si los votantes prefieren que el gobernador sea como un capitán, un médico o un padre
Maximiliano Pullaro junto a gobernadores
Leonardo Torresi
27-10-2026 | 13:18

La consultora de opinión DC hizo una encuesta en una de las provincias de mayor peso electoral y entre los ítems incluyó dos preguntas que parecen curiosas pero aportan para sabe qué buscan los votantes sobre el perfil y el tipo de vínculos que debe establecer un gobernador. Para eso indagó sobre un "rol" ideal y comparó la relación entre los niveles de gestión con las relaciones de las partes en un consorcio de un edificio.

Encuesta: ¿Qué esperan los argentinos de la visita del papa León XIV al país?

El relevamiento se hizo en la provincia de Santa Fe, y en la búsqueda del gobernante "ideal", preguntó de esta forma: "Para 2027 la provincia necesita a alguin que sea como un...".

Ordenadas alfabéticamente, las opciones para completar esos puntos suspensivos fueron:

-Capitán, que lleva el barco.

-Contador, que cuida cada peso.

-Médico, que cura lo que está mal.

-Padre, que ordena la casa.

-Vecino, que entiende lo que pasa en un barrio.

El resultado arroja que los votantes prefieran más a alguien que ejerza autoridad que a un par que conozca sus problemas.

Encuesta DC Consultores
Encuesta DC Consultores

El 34,8 % eligió la opción "capitan", mientras que un 25,7% prefiere la tranquilidad de los números y optó por un "contador".

El político con perfil de "vecino" entró tercero, con un 23,2%. El "médico" llegó al 10,3% y el "padre" quedó en un 6%.

Encuesta: el 37,5% no llega a fin de mes y el 52,1% lo hace con "con mucho esfuerzo"

La provincia como un consorcio: ¿Quién resuelve cada cosa?

La otra pregunta imaginó a la provincia como el consorcio de un edificio al que hay que hacerle arreglos. Y el Gobierno nacional, en ese esquema, sería el administrador.

La opción que ganó sacó un ventaja clara. Un 61% cree que lo más importante es que "se lleven bien y resuelvan juntos". Es decir, el escenario de conflicto cero.

Encuesta DC Consultores
Encuesta DC Consultores

Un 22,9% cree que un goberanador debe arreglarse con recursos provinciales, porque "para eso lo eligieron".

Solo un 8,2% prefiere un escenario de conflicto, o al menos de presión: un gobernador que "reclama fuerte y en público hasta que Nación se haga cargo".

El porcentaje más chico, un 7,1%, piensa que los problemas debe solucionarlos el gobernador, quien luego "le pasa factura a la Nación".

Ficha técnica. Ámbito geográfico: provincia de Santa Fe. Fecha del relevamiento: del 17 al 23 de octubre. Tamaño de la muestra: población residente en la provincia de Santa Fe en condiciones de votar. 1050 casos efectivos. Diseño muestral: muestreo no probabilístico con distribución aleatoria Instrumento de recolección: cuestionario semi estructurado administrado a través de dispositivos móviles. Objetivo del estudio: medición de la confianza, la empatía, la gestión, los problemas y miedos, perspectiva actual y futuro.

LT

Temas
También en Perfil
Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios en 2027 y crece la expectativa por su vuelta a la Argentina
Caras
Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios en 2027 y crece la expectativa por su vuelta a la Argentina
Encuesta: el 45,4 por ciento cree que la situación económica es el principal problema
Noticias
Encuesta: el 45,4 por ciento cree que la situación económica es el principal problema
Latin NCAP actualizó su protocolo de seguridad
Parabrisas
Latin NCAP actualizó su protocolo de seguridad
La trampa de las últimas unidades: cómo funciona el marketing de escasez en la moda
Marie Claire
La trampa de las últimas unidades: cómo funciona el marketing de escasez en la moda