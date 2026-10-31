Kicillof tuvo un encuentro con el gobernador radical Carlos Sadir en Jujuy

En una nueva escala de su recorrida por el interior, Axel Kicillof se reunió este viernes en Jujuy con el gobernador radical Carlos Sadir. Los mandatarios firmaron acuerdos de cooperación entre ambas provincias, en una visita con proyección hacia 2027.

La reunión se realizó en la Casa de Gobierno jujeña y permitió avanzar en iniciativas conjuntas sobre gobierno digital, trabajo y empleo, deportes, minería, desarrollo agrario y seguridad. Kicillof llegó acompañado por la jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el director del Banco Provincia Julio Pereyra.

El encuentro con Sadir amplía la serie de conversaciones que el gobernador bonaerense mantuvo con mandatarios de otros espacios políticos. Entre ellos figuran Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Hugo Passalacqua, de Misiones, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Los contactos apuntan a ampliar su presencia nacional.



Ante la prensa, Kicillof reconoció las diferencias partidarias con su anfitrión, pero destacó la posibilidad de sostener un diálogo entre administraciones provinciales. Señaló problemas comunes de salarios, empleo y producción.

El mandatario bonaerense volvió a cuestionar la política del gobierno de Javier Milei hacia las provincias. Sostuvo que la Nación transfiere responsabilidades mientras reduce los recursos disponibles y mencionó la interrupción de programas de salud y educación y la paralización de obras públicas. Afirmó que esos problemas exceden a cada provincia.

La agenda en Jujuy incluyó además una visita al Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía (Cidmeju), ubicado en Palpalá. El centro investiga tecnologías vinculadas con el litio. En esa ciudad también estaba prevista una reunión con el intendente Rubén Rivarola y la firma de otro convenio de cooperación.

El cierre de la jornada fue organizado en el club Altos Hornos Zapla, con un acto político destinado a dirigentes y militantes del justicialismo local. La actividad se inscribe en el despliegue del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio con el que Kicillof busca consolidar una estructura de alcance nacional.

La visita coincidió con una disputa por la conducción del PJ jujeño. La Cámara Nacional Electoral habilitó la continuidad del trámite de oficialización de la lista Celeste y Blanca, vinculada con Rubén Rivarola, que compite con el sector de la senadora Carolina Moisés. El expediente volvió a la instancia judicial correspondiente para revisar los requisitos de las candidaturas.

Antes de viajar al norte, Kicillof había reunido a 23 intendentes bonaerenses de su espacio. Allí se discutieron las primarias abiertas y los límites a las reelecciones municipales, dos asuntos de la agenda política provincial. En Jujuy, el gobernador evitó hablar de una candidatura propia, aunque ratificó su intención de contribuir a la construcción de una alternativa opositora.

La reunión con Sadir se inscribe así en una serie de contactos con mandatarios de distintos espacios políticos, mientras Kicillof busca ampliar su presencia territorial más allá de Buenos Aires.

J.G.