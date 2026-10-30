Kicillof reunió a sus intendentes y busca avanzar con las reelecciones indefinidas en medio de la interna peronista

Axel Kicillof reunió este jueves a intendentes y funcionarios de su espacio político en La Plata para fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y avanzar en la organización de su estrategia de cara a las elecciones de 2027. El encuentro estuvo atravesado por dos objetivos: consolidar la construcción política del gobernador y avanzar en el debate por las reelecciones indefinidas de los jefes comunales bonaerenses, una iniciativa que continúa trabada en la Legislatura.

La reunión se produjo en un momento de tensión dentro del peronismo, marcado por las diferencias entre el sector que responde a Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. En ese escenario, el mandatario provincial busca fortalecer su propio espacio territorial sin abandonar las negociaciones con los demás sectores del justicialismo.

Durante el encuentro, Kicillof destacó el papel de los intendentes en la construcción del MDF y reivindicó el trabajo político que permitió consolidar el espacio en distintos distritos. “Nada de esto ocurrió espontáneamente ni por casualidad, es el resultado del trabajo político que venimos haciendo entre todos”, sostuvo.

El gobernador definió a los jefes comunales como “la columna vertebral de este movimiento” y destacó el crecimiento de la organización tanto en la provincia de Buenos Aires como en otros puntos del país.

La convocatoria también funcionó como una instancia para coordinar posiciones frente al escenario nacional. Los participantes plantearon la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei y advirtieron sobre las consecuencias que, según su diagnóstico, tendría la continuidad del actual modelo económico.

“Cuatro años más de este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización serían terribles para los argentinos”, señalaron durante la reunión. En ese sentido, remarcaron: “Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”.

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La reelección de los intendentes, una discusión sin resolver

Uno de los asuntos centrales para el armado bonaerense es la posibilidad de modificar la legislación que limita las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La norma, sancionada durante la gestión provincial de María Eugenia Vidal, establece un máximo de dos mandatos consecutivos y podría impedir que 81 intendentes de distintos espacios políticos vuelvan a competir por sus cargos en 2027.

Kicillof respalda una modificación de esas restricciones, pero la iniciativa todavía necesita reunir los votos suficientes en la Legislatura bonaerense. El proyecto impulsado por la senadora provincial Ayelén Durán, integrante del MDF, permanece sin avances significativos desde su presentación en 2025.

La discusión excede al oficialismo provincial. Dentro del peronismo existen diferencias sobre cómo avanzar con la reforma y qué acuerdos políticos deberían establecerse para conseguir su aprobación. Además, la negociación requiere contemplar las posiciones de los bloques opositores.

Para los intendentes que podrían quedar impedidos de presentarse nuevamente, el debate tiene consecuencias directas sobre sus proyectos políticos y la continuidad de sus estructuras territoriales. Una alternativa sería competir por bancas legislativas, aunque esa posibilidad también encuentra límites por la cantidad de lugares disponibles en las listas.

En ese contexto, el kicillofismo busca sostener el reclamo y encontrar una salida legislativa antes de que se profundicen las definiciones electorales para 2027.

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El desafío de construir una alternativa para 2027

Además de la discusión legislativa, Kicillof busca ampliar el alcance del Movimiento Derecho al Futuro y consolidar una estructura política que le permita participar con mayor peso en la reorganización del peronismo. La estrategia incluye actividades territoriales y contactos con dirigentes de otras provincias, con el objetivo de extender su construcción más allá de Buenos Aires. La intención es ganar volumen político de cara a 2027, cuando el justicialismo deberá resolver sus candidaturas y definir cómo competirá frente al oficialismo nacional.

Durante la reunión los intendentes y funcionarios analizaron la situación económica de los municipios y las dificultades de gestión que enfrentan los distritos. Entre los reclamos mencionados estuvieron las obras públicas paralizadas por el Gobierno nacional, especialmente los proyectos vinculados con la infraestructura vial.

La situación de las cuentas municipales y las necesidades presupuestarias también formaron parte del intercambio, en una instancia en la que los jefes comunales buscaron coordinar prioridades para el cierre del año y la planificación de 2027.

CS