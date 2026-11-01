Karina y Macri revisarán los trabajos para recibir a León XIV

La recta final para la llegada del Papa León XVI a la Argentina comenzará este domingo. A una semana del arribo de Robert Prevost, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, protagonizará un gesto totalmente distinto al que encabezó en la Ciudad de Buenos Aires hace dos semanas. El giro tiene que ver con el alcalde porteño Jorge Macri. Hace dos semanas, la hermana del presidente protagonizó un acto para reivindicar el traslado a Marcos Paz del 90% de los 1400 privados de libertad de la cárcel ubicada en el barrio de Devoto.



En esa oportunidad encabezó un despliegue de campaña junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La puesta en escena tuvo una particularidad: no hubo un sólo representante porteño y el alcalde estaba de viaje en el exterior.

Ahora la escena será muy distinta y tendrá epicentro en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde León XVI oficiará una misa multitudinaria el lunes 9 a partir de las 11.30.

Según el portal de compras y contrataciones del Gobierno nacional todos los preparativos, la producción y la realización del encuentro con la juventud que se realizará en ese lugar tendrá un costo de 8.690 millones de pesos, a partir de una única oferta presentada por la empresa DF Entertainment S.A. La contratación fue para la organización de la misa y la vigilia juvenil del 9 y 10 de noviembre. El alto costo de la operación y las características del procedimiento despertaron interrogantes sobre el proceso de selección y los recursos destinados a la organización de las actividades.

En ese contexto, los funcionarios hoy recorrerán las obras, con escena compartida, porque esta vez la hermana del presidente hará la recorrida con el alcalde porteño. En la cuenta regresiva sobrevuela otra definición muy importante. El avión papal aterrizará en suelo argentino proveniente de Uruguay en Aeroparque. Será recibido por el presidente Javier Milei y resta saber si será acompañado por Macri, ya que la pista está en suelo porteño. Distintas fuentes consultadas por PERFIL aseguran que estará el primer mandatario junto al primo del expresidente, pero todavía no se concretó la confirmación oficial.

Las obras y los preparativos en Palermo implicaron un corte previo de toda la zona que rodea la Avenida Libertador. Los trabajos llevan más de dos semanas de implementación y desde el lunes entrarán en la ultima fase.

Ayer, durante la inauguración de un megatemplo evangélico en Neuquén (ver pagina 4), Milei aseguró que la visita del papa León XIV será un acontecimiento de “semejante trascendencia” y será motivo de “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”. El mandatario indicó que el pueblo argentino lo esperará “con los brazos abiertos” y agregó que será “una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender”.

Hace 39 años, en ese mismo monumento, el Papa Juan Pablo II protagonizó una de sus homilías.