Karina Milei y Jorge Macri supervisaron los preparativos para la visita del papa León XIV en Palermo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron este domingo la zona del Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, para supervisar los preparativos por la visita del papa León XIV a la Argentina. En el lugar avanzan los trabajos de organización para la misa y la Vigilia de los Jóvenes, previstas para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

Durante la recorrida, ambos funcionarios destacaron el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la administración porteña para coordinar las actividades vinculadas con la llegada del Santo Padre, que incluirán operativos de seguridad, logística y acondicionamiento del espacio público.

Karina Milei y Jorge Macri en los preparativos por la visita del Papa

Karina Milei valoró la articulación entre las distintas jurisdicciones y señaló que uno de los objetivos es mostrar una imagen de coordinación institucional. "Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos, en todas las jurisdicciones estamos haciéndolo", afirmó.

Además, la funcionaria se refirió a las complicaciones en la circulación cotidiana de los vecinos y pidió disculpas por las molestias. "Sé las molestias que esto causa. Es un hecho histórico y realmente vamos a disfrutar todos los argentinos", sostuvo.

Por su parte, Jorge Macri explicó que los trabajos involucran a diferentes áreas de los gobiernos nacional y porteño, además de la administración bonaerense, debido a los traslados previstos durante la visita papal.

"Venimos trabajando en equipo de manera excepcional, con cada área: Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de Presidencia. También coordinando con la provincia de Buenos Aires, porque hay un momento en el que el Papa deja nuestra Ciudad", indicó el jefe de Gobierno.

Karina Milei y Jorge Macri en los preparativos por la visita del Papa

En ese sentido, Macri también pidió comprensión a los vecinos por las restricciones y modificaciones que puedan producirse en la zona durante los próximos días. "Queremos pedirles disculpas a los vecinos, pero es importante que cada uno tome dimensión de lo que está ocurriendo: después de 40 años volvemos a tener la visita del Santo Padre, algo que seguramente nos hubiera encantado tener con Francisco y nos ocurre hoy. Lo queremos armar para que todo el mundo pueda disfrutarlo", expresó.

El funcionario remarcó que la organización también apunta a proyectar una imagen del país ante la comunidad internacional. "Nos preparamos para que la Ciudad y la Argentina se vean en el mundo como lo que son: una tierra de paz y de convivencia", afirmó.

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Pantallas y sonido para ampliar el acceso a los eventos

Entre los detalles de la organización, Jorge Macri adelantó que se instalarán pantallas y equipos de audio desde la avenida Olleros hasta el Monumento a los Españoles. La medida busca que quienes no puedan ubicarse cerca del escenario tengan la posibilidad de seguir las actividades y escuchar los mensajes del Papa.

"El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer", señaló.

Asimismo, anticipó que esperan recibir a una importante cantidad de personas tanto durante la jornada del lunes como en la Vigilia del martes. Según explicó, el objetivo es garantizar que las actividades se desarrollen con seguridad y que los asistentes puedan participar de los encuentros.

"Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional", concluyó.

De la recorrida participaron, por parte del Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

En representación de la Ciudad estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.