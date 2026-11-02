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Karina Milei sigue con su raid de apariciones públicas: ¿será candidata?

De los actos de gestión a los encuentros con empresarios la hermana presidencial ensaya un rol más visible y alimenta las especulaciones rumbo a 2027.

Karina Milei sigue con su raid de apariciones públicas: ¿será candidata?
Karina Milei | Cedoc
Hoy 13:51

Karina Milei empezó a ponerle voz al poder que ya ejerce. La secretaria general de la Presidencia acumula apariciones y discursos que desplazan su imagen de armadora reservada. La pregunta por una candidatura vuelve a escena: todavía no hay un anuncio, pero sí una decisión visible de ocupar el centro de las fotos y tomar el micrófono.

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