Karina Milei reapareció en Rosario con un discurso por el RIGI: “Acá tienen que ganar todos”

Karina Milei hoy viajó a la ciudad santafesina de Rosario para participar de una ronda de negocios del RIGI junto al ministro de Economía, Luis Caputo , y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: aquí tienen que ganar todos”, expresó la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, que estuvo junto a mandatarios provinciales cuyos respaldos resultan clave para que el Gobierno consiga avanzar con sus proyectos en el Congreso.

El anfitrión fue el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro , que recibió a la comitiva nacional en La Fluvial de Rosario, donde se congregaron representantes de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y cientos de pequeñas y medianas empresas de todo el país. Entre los gobernadores presentes estuvieron Martín Llaryora , de Córdoba; Alfredo Cornejo , de Mendoza; Alberto Weretilneck , de Río Negro; Juan Pablo Valdés , de Corrientes; Marcelo Orrego , de San Juan; Carlos Sadir , de Jujuy; y Rogelio Frigerio , de Entre Ríos.

Ronda de Negocios RIGI

En una nueva demostración del protagonismo público , algo que hasta hace poco constituía una excepción dentro de su actividad oficial, Karina Milei tomó el micrófono. En su discurso leído, remarcó: “Desde el primer día de nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero, participando de ferias internacionales, rondas de negocios y encuentros con inversores alrededor del mundo”. Y explicó las razones de ese involucramiento: “Estoy convencido de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”.



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“Desde el primer día de nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero, participando de ferias internacionales, rondas de negocios y encuentros con inversores alrededor del mundo” , afirmó Karina. Y explicó las razones de ese involucramiento: “Estoy convencido de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”.

Ronda de Negocios RIGI



El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, contempla más de 2100 reuniones de negocios destinadas a promover la integración de proveedores nacionales a las cadenas de valor de grandes proyectos de inversión de minería, infraestructura e industria en todo el país.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli destacó la participación de las empresas nacionales: “Hoy estamos aquí con 2500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”.



Asimismo, resaltó el carácter federal de la iniciativa y la participación de proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión. Mencionó el caso de una empresa minera que cuenta con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415, como ejemplo de la integración de la industria argentina a las nuevas inversiones.

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El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2500 pymes inscritas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas. Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de una que no ha adherido al RIGI como es Buenos Aires", dijo, por nuestra parte, Caputo.



El ministro de Economía sostuvo que el Gobierno busca que “todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país” y remarcó que las inversiones anunciadas en el marco del régimen ya alcanzaron los USD 210.000.

Además, señaló que actualmente “hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI”. “ Se van a generar 250.000 empleos que son formales y bien remunerados ”, anunció.

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Por su parte, Pullaro remarcó el potencial industrial de Santa Fe y su vinculación con los sectores energético y minero. “Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, afirmó.

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El Gobernador también hizo hincapié en la importancia de fortalecer la infraestructura logística y productiva para acompañar el crecimiento de las inversiones, así como en el papel de los puertos santafesinos para facilitar las exportaciones y promover la generación de empleo en la región.

RMMSS