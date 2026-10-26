Juicio por Hotesur-Los Sauces: Lázaro Báez fue calificado como “socio comercial neurálgico” de Cristina Kirchner

El juicio por la causa unificada Hotesur-Los Sauces , en la que se investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya su hijo Máximo por presunto lavado de activos , asociación ilícita y dádivas , se reanudó este lunes por la mañana en el Tribunal Oral Federal N.º 5. Su tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.

Su primera audiencia fue el viernes, cuando comenzó la lectura de las imputaciones, una instancia que se extenderá durante dos o tres jornadas más. Con autorización del tribunal, la mayoría de los acusados ​​siguieron la audiencia por Zoom, entre ellos Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa .

A su vez, participaron de manera virtual Romina Mercado , sobrina de la expresidenta, Martín Báez y otros imputados.

En tanto, los únicos que se presentaron en persona en los tribunales de Comodoro Py fueron el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares , y el apoderado de la familia, Osvaldo Sanfelice . A su llegada, Manzanares habló con la prensa y anticipó que se preparaba “para un fallo condenatorio” .

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13:36 | Término de la audiencia

El Tribunal Oral Federal N.º 5 dio por finalizada la audiencia y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 2 de noviembre , cuando continuará la lectura de la acusación.

13:12 | La compra del chalet de Cristina Kirchner en Río Gallegos, bajo sospecha

En la lectura de la acusación en el juicio por Hotesur-Los Sauces, se repasó la operación inmobiliaria por la que Cristina Kirchner adquirió su vivienda en la calle Mascarello 441 , en Río Gallegos. La compra se formalizó en noviembre de 2012 a través de Los Sauces por USD 250.000 , en una operación en la que intervino Máximo en representación de la sociedad y Osvaldo Sanfelice como vendedor.

Según el requerimiento fiscal, el inmueble había sido adquirido por Sanfelice en agosto de 2009 por $200.000.

“ Se advierte claramente en esta operación la presencia de tres irregularidades graves ”, sostuvieron los acusadores, que incluyeron la transacción entre las operaciones inmobiliarias que consideran sospechosas dentro de la causa.

13:01 | La compra de La Aldea del Chaltén en 2009

El inmueble fue escrito por $200.000 , aunque el Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó que su valor real era de $2.890.000 , más de tres veces superior.

Sin embargo, el hotel también quedó bajo la lupa por su vínculo comercial con Lázaro Báez. Según la hipótesis acusatoria, los Kirchner “ cedieron inmediatamente el fondo de comercio a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez ”, que habría canalizado $2.836.724 hacia Los Sauces entre 2009 y 2013 mediante contratos de alquiler que la Fiscalía considera simulados. De acuerdo con los acusadores, los ingresos permitieron recuperar el valor declarado de compra del hotel en apenas cinco meses .

A partir de 2013, en medio de la repercusión pública por los negocios entre la familia Kirchner y Báez, Valle Mitre fue reemplazada por IDEA SA , vinculada a Osvaldo Sanfelice, según se expuso durante la lectura de la acusación.

12:50 | Lázaro Báez como “socio comercial neurálgico” de Cristina Kirchner

La acusación apuntó a las operaciones inmobiliarias entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez y sostuvo que el empresario no actuó solamente como contratista de obra pública, sino como el “ socio comercial neurálgico y financista director de los negocios privados de Cristina Fernández de Kirchner ”.

Uno de los puntos señalados fue una operación de noviembre de 2008 , cuando Máximo Kirchner, como titular de Los Sauces, convalidó aportes irrevocables de sus padres por $2.204.400 .

Según el requerimiento fiscal, los $317.000 aportados por Cristina Kirchner provenían de una operación inmobiliaria realizada meses antes con Báez, quien por entonces era uno de los principales contratistas de obra pública vial en Santa Cruz.

12:33 | Las propiedades que vincularon a los Kirchner con Báez

La acusación también cuestionó la cesión de dos terrenos de los Kirchner a Los Sauces, en noviembre de ese año.

Ambos habían sido valuados por la familia en $13.500 cada uno , aunque el Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó sus valores en $821.320 y $752.700 , respectivamente. Según la Fiscalía, cuando los terrenos fueron transferidos, una empresa vinculada a Báez ya construyó allí complejos de departamentos, con un avance de obra estimado en el 60% .

Dichos trabajos se completaron y la constructora facturó a Los Sauces más de $4,1 millones .

Hotesur y Los Sauces: qué se investiga contra Cristina y Máximo Kirchner

12:10 | La sobrina de los Kirchner y su papel en las operaciones investigadas

La Fiscalía ubicó a Romina de los Ángeles Mercado , sobrina de Néstor y Cristina Kirchner e hija de Alicia Kirchner, en un lugar central dentro de las operaciones investigadas. Según el requerimiento fiscal, presidió Los Sauces desde 2015 y Hotesur desde 2013.

Afirmaron que desde la cúpula de ambas sociedades habría intervenido en decisiones clave, entre ellas la de “aprobar la compra de las propiedades con las que se instrumentó el lavado de dinero” .

Entre las operaciones mencionadas figuró la compra del departamento de San José 1111 , donde Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad. Según la acusación, Mercado “se encargó de la compra del departamento de USD 370.000 pagados con Cedines y aportes irrevocables de la familia”, que luego habría sido entregado a Florencia Kirchner “para uso personal sin contraprestación ni aval formal del directorio” de Los Sauces.

También cuestionó los contratos de alquiler que la sociedad mantenía con empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la hipótesis acusatoria, “las ubicaciones se sostuvieron con el propósito de que constituyeran la causa jurídica que justificara el flujo millonario para legitimar dinero ilícito”.

Los fiscales afirmaron que Mercado habría “ejecutado y dirigido el esquema de reciclaje de fondos ilícitos” en beneficio de los expresidentes y sus hijos.

11.57 | Cuarto intermedio

Quiénes son los jueces que complicaron a Cristina y Máximo Kirchner

11:45 | Los Sauces no tenía sede real ni empleados

Los Sauces “no tuvo sede social” donde realizar reuniones de directorio, administrar el negocio o ser localizado por los organismos de control. Aunque declararon tres domicilios en Río Gallegos, los fiscales afirmaron que “ son falsos, en tanto en ellos nunca funcionó verdaderamente la sede social ”.

A la par, los acusadores también señalaron que la firma no registró empleados hasta abril de 2010 y que, posteriormente, llegó a tener solo uno. Entre las personas registradas figuraban el jardinero personal de Cristina Kirchner, Ramón Ángel Díaz Díaz y Florencia Kirchner, “cuyas funciones en la empresa se desconocen hasta el momento” , según se leyó en la audiencia.

Recordó que Díaz Díaz declaró que trabajaba para la familia desde hacía 18 o 19 años, que Cristina Kirchner lo había contratado para cortar el pasto y arreglar el jardín de su casa y que desconocía dónde quedaba la administración de Los Sauces.

11:20 | El origen de los fondos de Los Sauces

Los ingresos correspondían a dinero proveniente de esas firmas, que representaban el 65% y el 23%, respectivamente , y estarían vinculados con “la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz” y con “contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos” otorgados a los empresarios.

Afirmaron los fiscales que los fondos habrían llegado a la familia Kirchner a través del negocio hotelero e inmobiliario de Los Sauces, “bajo la apariencia de legitimidad que le garantizaba el flujo de fondos mediante la fachada de una actividad lícita”. Según la Acusación, ese mecanismo permitía declarar el dinero ante los organismos de control y el fisco mientras se ocultaba su presunto origen ilícito.

10:54 | Qué pasó con Florencia Kirchner en la causa

Florencia fue sobreseída antes de llegar al juicio oral , por lo que no integra el grupo de acusados que enfrenta este debate.

10:53 | El papel de Máximo Kirchner en Hotesur y Los Sauces

" La participación del diputado nacional no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces ”, señalóon los acusadores, que también lo ubicaron como accionista de Hotesur, la sociedad vinculada a los hoteles de la familia. Según la acusación, Máximo firmó contratos de alquiler de esos establecimientos y retiró fondos de la empresa.

Algunas de las operaciones que mencionaron los fiscales fueron que Máximo “ vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones ”, de Lázaro Báez, en transacciones que, según la hipótesis acusatoria, habrían servido para financiar la adquisición de Hotesur.

También, la acusación hizo referencia a Florencia Kirchner , al sostener que, tras la muerte de su padre en octubre de 2010, “ brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal ” que, según la Fiscalía, desarrollaban sus padres y su hermano mediante Los Sauces. Los fiscales indicaron que desde 2012 era vicepresidenta y empleada de la sociedad.

10:51 | Los Kirchner “dirigían y controlaban la organización criminal”

La Fiscalía volvió a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, durante la segunda jornada del juicio por Hotesur-Los Sauces, al sostener que ambos “dirigían y controlaban la organización criminal” y que habrían utilizado distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad hotelera e inmobiliaria.

10:44| Las empresas de Báez y del Grupo Indalo concentraron el 88% de los ingresos de Los Sauces.

Entre enero de 2009 y marzo de 2016, la sociedad de la familia Kirchner facturó $25.968.042,30 a empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según expuso la Fiscalía, las firmas de Báez aportaron directamente más de $6,8 millones , mientras que las del Grupo Indalo pagaron más de $18,5 millones.

Sumados otros pagos canalizados a través de Idea SA, representaron el 88% de la facturación de Los Sauces .

10:37| Cristina Kirchner y su rol

En el caso de Cristina Kirchner, la Fiscalía sostuvo que, en su presunto rol de jefa de la asociación ilícita, “diseñó, ejecutó y dirigió” entre enero de 2009 y marzo de 2016 un esquema de “reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de Los Sauces SA

Según el requerimiento, el mecanismo habría permitido “legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima” que era canalizada por empresas de los grupos Báez e Indalo mediante la actividad inmobiliaria y hotelera.

10:31 | Qué dijo la Fiscalía en la primera audiencia del juicio por Hotesur-Los Sauces

La Fiscalía sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner habrían encabezado "una estructura coordinada" para apropiarse de fondos públicos y canalizarlos hacia el patrimonio familiar mediante negocios hoteleros e inmobiliarios.

A partir de la acusación, la organización habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 , con la participación de funcionarios y empresarios. Los fiscales sostuvieron que los hechos “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”, con el objetivo de “sustraer y apropiarse de fondos públicos” .

De este modo, la hipótesis fiscal señala que parte del dinero obtenido a través de la obra pública vial habría llegado a la familia Kirchner mediante alquileres , operaciones inmobiliarias y pagos vinculados con sus hoteles .

En ese sentido, el requerimiento afirma: “La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional [...] a los expresidentes ya su núcleo familiar a través de un esquema de lavado de dinero”.

Lee la nota completa: Lo que dejó el inicio del juicio Hotesur-Los Sauces: los Kirchner por Zoom, una revelación sobre San José 1111 y la acusación por lavado

10:15 | Por qué se habla de Hotesur y Los Sauces como una sola causa

En un principio, las causas avanzaron por separado, aunque ambos comparten protagonistas y una hipótesis similar: el presunto uso de negocios hoteleros e inmobiliarios para canalizar dinero hacia la familia Kirchner.

Sin embargo, en octubre de 2026 , la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los dos expedientes se tramitaron en un único juicio oral, en lugar de realizar dos debates separados. Adoptada por mayoría, la decisión fue tomada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña que votaron a favor de unificar las causas, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en contra, al considerar que la organización de los debates era una facultad del tribunal oral.

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Ahora, el proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5 .

Lee la nota completa: Margarita Stolbizer: "Hotesur y Los Sauces tienen que estar juntas porque son causas conectadas y para ahorrar tiempo"

10:04 | Quiénes están acusados ​​y qué papel les atribuyen

Cristina Kirchner : la fiscalía la acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita y de lavado de activos, además de otros delitos vinculados con las operaciones investigadas.

Máximo Kirchner : está acusado por su presunta participación en la asociación ilícita y en las operaciones de las sociedades familiares.

Lázaro Báez : empresario de la construcción, está acusado por su presunta participación en el esquema de pagos investigado y en maniobras de lavado de activos.

Cristóbal López y Fabián De Sousa : los empresarios del Grupo Indalo están vinculados a los alquileres de Los Sauces, que la fiscalía considera posibles pagos encubiertos.

Osvaldo “Bochi” Sanfelice : exadministrador de Hotesur, está acusado por su presunta intervención en la administración de las sociedades y el manejo de los fondos investigados.

Víctor Manzanares : el contador de la familia Kirchner está acusado por su presunta participación en las maniobras financieras investigadas.

Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia : la sobrina de Cristina Kirchner y su esposo están acusados por presunto lavado de activos.

Martín Báez : hijo de Lázaro Báez, está acusado por su presunta participación en las operaciones investigadas.

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Ricardo Albornoz : el escribano está imputado por su presunta participación en los hechos investigados.

10:00 | Qué hay detrás de la causa Hotesur-Los Sauces

La causa Hotesur-Los Sauces investiga si Cristina Fernández de Kirchner , su hijo Máximo Kirchner y empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López utilizaron hoteles y alquileres de propiedades de la familia Kirchner para disimular dinero que, según la acusación fiscal, provenía de negocios irregulares con el Estado. Su juicio oral comenzó el 23 de octubre de 2026.

Así y todo, son dos empresas vinculadas a la familia Kirchner, pero dedicadas a negocios diferentes.

De un lado, Hotesur es la sociedad vinculada al hotel Alto Calafate y otros establecimientos hoteleros. La investigación analiza pagos por habitaciones y servicios que empresas relacionadas con Lázaro Báez habrían realizado en esos hoteles.

Por otro lado, Los Sauces es una sociedad inmobiliaria familiar que obtenía ingresos por alquilar propiedades. La Justicia investiga si empresas de Báez y del Grupo Indalo, vinculadas a Cristóbal López y Fabián de Sousa, pagaban esos alquileres como una forma de hacer llegar dinero a la familia Kirchner.

MV