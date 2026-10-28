Juan Carlos Pallarols prepara el Cáliz de la Paz para el papa León XIV forjado en plata pura y bronce con municiones de Malvinas

El prestigioso orfebre argentino Juan Carlos Pallarols prepara el Cáliz de la Paz, forjado en plata pura y bronce con municiones de Malvinas, que le ofrendará al papa León XIV durante su visita a la Argentina en el marco de los encuentros oficiales el domingo 8 de noviembre, que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

La pieza, realizada con metales nobles e insumos reciclados del conflicto bélico de Atlántico Sur, busca llevar un mensaje de paz global y reconciliación al Sumo Pontífice.

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El corazón de la pieza litúrgica alberga un significado geopolítico y humano indiscutible. Las vainas servidas del conflicto de 1982 fueron fundidas y moldeadas meticulosamente para formar la base y los detalles ornamentales del vaso sagrado.

Juan Carlos Pallarols prepara un cáliz para el papa León XIV

A lo largo de 14 meses, el proyecto recorrió escuelas, plazas, hospitales e instituciones de diversas provincias del país. La itinerancia permitió que miles de personas dejaran su pequeña impronta a golpe de martillo y cincel en las planchas del metal.

En declaraciones otorgadas a AFP, el maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, destacó que “transformar el bronce de balas que mataron gente en un cáliz donde se celebra el amor y la paz es la forma más pura de sanación espiritual”.

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Asimismo, Pallarols recalcó: “No es una obra mía, es el resultado de miles de golpes de martillo que los argentinos dieron con fe”.

La obra, bautizada colectivamente como el Cáliz de la Paz, sintetiza la transformación del dolor y del material bélico en un instrumento de fe y unidad. Para su confección, Pallarols convocó a ciudadanos de todo el territorio nacional a participar activamente en el proceso a través del tradicional cincelado participativo.

"Lo estamos haciendo para él y se lo vamos a entregar a él", aseguró el orfebre a AFP en relación al papa León XIV en su taller situado en el centro histórico de Buenos Aires.

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El Cáliz de la Paz: la transformación del dolor en un instrumento de fé y unidad

Su base está ornamentada con símbolos de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Lo acompaña una patena, el pequeño plato litúrgico que sostiene el pan durante la misa.

La combinación de la plata pura, materia prima identitaria de la región, con las municiones reutilizadas de Malvinas se enmarca en la extensa tradición de la familia Pallarols, que desde hace más de dos siglos cultiva la platería rioplatense. El orfebre ya había utilizado este concepto ético en el cáliz entregado a Juan Pablo II en 1982

PM/MSS