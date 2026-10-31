Javier Milei viajará a Neuquén para inaugurar el templo evangélico de Nadia Márquez

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. El mandatario estará acompañado por Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La visita se produce después de una semana atravesada por episodios que volvieron a poner al Gobierno en el centro de la escena. Por un lado, la controversia diplomática y política generada por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina rumbo a Estados Unidos, pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil. Por otro, el viaje presidencial a Catamarca para visitar una planta de litio, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió un cuadro de apunamiento y debió recibir asistencia médica.

En ese contexto, Milei volverá a trasladarse al interior del país, aunque esta vez con una agenda concentrada en una actividad religiosa y sin anuncios de gestión previstos. La ceremonia está programada para las 19 y tendrá como escenario un auditorio que, una vez completadas sus etapas, podrá recibir a unas 4000 personas. Desde Presidencia señalaron que se trata de una actividad privada y que no habrá transmisión oficial.

La elección de Neuquén y del evento al que asistirá tampoco pasa inadvertida en términos políticos. La inauguración del templo funciona como una señal de cercanía con el espacio evangélico, con el que Milei mantiene un vínculo fluido, pero también como un gesto hacia una dirigente que ganó peso dentro del armado de Karina Milei. La visita, además, se da en medio de las disputas internas por el reparto de lugares de poder en el Senado y de las especulaciones sobre el futuro político de Márquez en su provincia.

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El respaldo a Nadia Márquez y la interna en el Senado

Uno de los focos de tensión está puesto en la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, un órgano clave para el tratamiento de los pliegos de jueces, fiscales y diplomáticos propuestos por el Poder Ejecutivo. Tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto, la conducción quedó transitoriamente en manos de Maximiliano Abad. Karina Milei habría impulsado a Márquez para ocupar ese lugar, pero su eventual designación encontró resistencias y no consiguió el quórum necesario para avanzar.

La disputa también se cruza con el vínculo entre Márquez y Patricia Bullrich, actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. En los últimos días circularon versiones sobre una posible reorganización de la conducción del espacio, aunque no hubo confirmación oficial. En paralelo, el nombre de la senadora comenzó a sonar como una posible candidata libertaria para la gobernación de Neuquén en 2027.

La visita también permite observar otra dimensión de la estrategia presidencial: el acercamiento de Milei a las iglesias evangélicas, en contraste con los cruces que mantuvo con referentes de la Iglesia católica. La inauguración se realizará a pocos días de la prevista visita del papa León XIV a la Argentina y en un escenario de cuestionamientos de autoridades eclesiásticas por el impacto social del programa económico y por algunas expresiones del Presidente.

LMM/MSS