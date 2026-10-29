García Cuerva cuestionó los dichos de Milei sobre los periodistas: ¨Es una expresión desafortunada¨

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, calificó de ¨desafortunada¨ la expresión de Javier Milei sobre ¨quemar en la hoguera¨ a periodistas, aunque evitó profundizar en la polémica. ¨No me merece de mi parte darle mayor entidad¨, sostuvo durante una entrevista con LN+.

Consultado sobre los mensajes institucionales del Presidente, el religioso planteó que el llamado a la paz del Papa debe comenzar por una revisión de las propias conductas, tanto en el vocabulario como en los gestos. ¨El mensaje del Papa primero es para mí, y a partir de ahí tenemos que lograr una conversión personal y después una conversión nacional¨, afirmó.

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La declaración se suma a una serie de intervenciones públicas en las que García Cuerva cuestionó el clima de confrontación política y social. A comienzos de octubre, antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, advirtió que el Pontífice se encontraría con ¨una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta¨ y con ¨un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal¨.

Días después, durante la misa central de la Peregrinación Juvenil a Luján, volvió sobre ese planteo y cuestionó la descalificación y la intolerancia. ¨Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran y parece que están infectando el corazón del pueblo¨, sostuvo.

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Sus declaraciones provocaron malestar en la Casa Rosada, donde distintos funcionarios cuestionaron sus intervenciones y lo diferenciaron de la conducción de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, el Gobierno buscó evitar una confrontación institucional con la Iglesia en la previa de la llegada del Papa, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Este miércoles, García Cuerva volvió a poner el acento en la necesidad de recuperar el diálogo y la fraternidad. Consideró que la visita de León XIV puede ser una oportunidad para cicatrizar las divisiones y advirtió sobre el efecto del lenguaje de quienes tienen responsabilidades públicas.