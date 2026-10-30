Fotos con dólares, agrupación MENEM y vínculo con el Gobierno: hablan los estudiantes que hoy reciben a Milei en una universidad privada

La última vez que Javier Milei habló ante estudiantes, a fines de agosto en la escuela ORT, alentó los abucheos de los alumnos contra la prensa: “Si quieren abuchear más fuerte a los periodistas, se los voy a festejar”. Hoy, a las 19, el Presidente vuelve a un auditorio estudiantil: dará un discurso en el campus de Núñez de la Universidad Torcuato Di Tella y responderá preguntas de los alumnos. La visita se conoció de manera oficial este viernes por la mañana y detrás están los estudiantes de MENEM (Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario), la agrupación que conduce el centro de estudiantes de la universidad (CEDIT) desde 2023. PERFIL habló con los organizadores del acto presidencial, que aseguran que llegaron al mandatario hace seis meses por “contactos en común” y que la charla –exclusiva para alumnos de la casa de altos estudios privada– agotó su cupo de 650 butacas “en pocos segundos”.

“Somos autónomos y apartidarios”, aseguró a este medio Demián Krochik, alumno de cuarto año de Abogacía y presidente del centro. “No tenemos vinculación partidaria con La Libertad Avanza ni con ningún partido político. Somos un centro de estudiantes independiente. Podemos tener afinidad ideológica, por supuesto, pero nos movemos por la gestión del día a día universitario”, completó. En las redes de la agrupación se muestran con fotos con dólares y en su web oficial aparecen billetes verdes cayendo bajo el nombre MENEM.

“Cuando se fundó la agrupación, La Libertad Avanza estaba recién empezando. La idea del nombre MENEM fue una reivindicación de la década del 90”, explicó también a PERFIL Mateo Fernández Pennacino, estudiante de Económicas y coorganizador de la visita de Milei. Krochik habló de una coincidencia de época: “Esto arranca en 2021 y Milei justo gana la diputación. Empieza a ocurrir un auge: justo está Milei y también aparece la agrupación”. En 2022, uno de sus cofundadores, Matías Pascual, le había dicho a Canal 26 que Carlos Menem representaba “una forma disruptiva y moderna de hacer política” y que “fue el único capaz de lograr estabilidad económica con crecimiento sostenido”. En su sitio web, la agrupación no menciona ni a Carlos Menem ni a Milei y se presenta con el lema “Defendiendo Di Tella”.

La web de la MENEM, la agrupación del centro de estudiantes de la universidad Di Tella. | Crédito: https://menemditella.com/

Un exalumno que siguió de cerca la política estudiantil de la universidad, y que pidió reserva de su nombre, recuerda que las reglas de la Di Tella no permiten que las agrupaciones remitan a partidos políticos —por eso, dice, allí no compiten estructuras como Franja Morada— y que en el pasado a una lista se le pidió modificar su logotipo por el parecido con el de Cambiemos. “Nadie les dijo a estos pibes que tenían que cambiar el nombre, porque no puede ser que se llamen Menem. Es literalmente el nombre de una persona”, señala.

Invitado por estudiantes, Milei vuelve a las aulas y dará una clase esta noche en la Di Tella

La llegada de los estudiantes de la MENEM al Presidente tuvo su propio recorrido. La idea la acercó Fernández Pennacino, que el año próximo se recibe de licenciado en Economía y que por estos días está en España. “Lo fuimos hablando con el equipo de Milei”, explicó. Sobre quién abrió la puerta de la Casa Rosada, prefirieron no dar nombres: el enlace, se limitaron a decir, llegó “por conocidos en común”. La invitación a la Casa Rosada se envió hace seis meses, sin fecha tentativa, como parte del ciclo de charlas “Línea directa” que el centro organiza con políticos, funcionarios, empresarios y figuras de la cultura y el deporte. Por allí ya pasaron, entre otros, el ministro de Economía Luis Caputo, Martín Menem, el diputado Miguel Ángel Pichetto y el expresidente Alberto Fernández. Para noviembre está en agenda Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema.

La confirmación de Milei llegó este lunes. “En ese momento ya pensé que tenía que ponerme a trabajar para estar a la altura de la circunstancia”, recordó Krochik.

El centro de estudiantes de la Di Tella consiguió para los alumnos un programa de descuentos en McDonald's. | Crédito: Instagram @menemditella

Las charlas del ciclo suelen hacerse en un aula con lugar para 150 personas. Esta vez, según los organizadores, el link de inscripción —titulado “Línea directa con el presidente Milei”— se completó “a los 30 segundos” y la actividad debió mudarse a un espacio más grande. Krochik presentará al Presidente y será quien lea las preguntas del público. La universidad le dará al mandatario un recibimiento protocolar, “pero todo corre por mi cuenta”, aclaró. Desde la institución señalaron a este medio que no tienen participación en las actividades del centro de estudiantes.

Los organizadores aseguran que el encuentro está abierto “para cualquier estudiante de cualquier carrera de la Di Tella, de cualquier pensamiento político”. En la charla de la ORT, ante alumnos de cuarto y quinto año, Milei también había calificado de “sucios” a los opositores y definido al marxismo como una teoría “satánica”. Adrián Moscovich, que dirigió esa escuela durante dos décadas y dijo haberlo votado, le respondió públicamente: “No es el lugar para calificar de satánico a quien piensa diferente”.

La visita llega además en la semana en que Milei mantienen un férreo silencio sobre la victoria de Lula da Silva en Brasil y la derrota de Flávio Bolsonaro, que incluyó su posterior escape de su país hacía Estados Unidos y que contó con una ayuda directa de la Casa Rosada con el asesor Santiago Caputo en Misiones.

Javier Milei brindó en agosto una charla en el colegio ORT. | Crédito: CeDoc

El miércoles pasado MENEM revalidó la conducción del centro de estudiantes. “Ganamos la primera en 2022. Vamos por el quinto mandato consecutivo”, enumeró Krochik, que se atribuye el crecimiento de la participación en una universidad donde el voto no es obligatorio: según sus números, en la primera elección votaron 150 personas y en la última, 2400, casi el 40% del alumnado. La nueva comisión directiva estará encabezada por Máximo Gutiérrez Mendizábal, estudiante de Ciencia Política que ingresó a la Di Tella en 2024 y que hasta ahora se desempeñaba como secretario general del centro.

“Queremos cambiar la lógica de un centro de estudiantes. En la universidad pública tiene otro rol; en la privada tenía un rol de irrelevancia”, sostuvo Krochik. “Antes de que existiera MENEM, el centro de estudiantes no existía”, completó Fernández Pennacino. La gestión que exhiben se apoya en convenios comerciales y empresariales: la semana pasada cerraron uno con Arcos Dorados, operadora de McDonald’s, con 30% en algunos combos y 2x1 en sundaes y papas fritas, a los que se suman descuentos en pasajes a Uruguay, calculadoras Casio, dos locales vinculados a River Plate y una tienda de skincare. “El año que viene queremos que vengan todos los presidentes”, adelantó Fernández Pennacino.

“Sabemos que va a generar repercusión”, admitió Fernández Pennacino sobre lo que pueda llegar a decir Milei. “En un principio me impactó, porque no se recibe un presidente todos los días”, reconoció Krochik, que define el objetivo en términos casi protocolares: “Tenemos que hacer que para el Presidente sea un paso productivo”. Sobre lo que pueda pasar en el escenario, prefiere no anticipar nada: “Esto es muy imprevisible. La temática es libre”.