Flávio Bolsonaro salió de Brasil por la Argentina: Migraciones confirmó su paso y el vuelo hacia Ecuador

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas durante la noche del martes 27 de octubre, después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según informó el organismo, el senador cruzó la frontera a las 22:50 y abordó un avión privado cuyo plan de vuelo tenía como destino Guayaquil, Ecuador. La aeronave despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 0:22 de este miércoles, después de permanecer más de 24 horas en la terminal misionera. El viaje se produjo pese a una orden de la Justicia brasileña que le prohibía abandonar su país.

El comunicado identificó a los pasajeros como Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Los cuatro ingresaron por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, utilizando documentación válida para viajar. Migraciones señaló que no existían impedimentos legales para su ingreso al territorio argentino y que el trámite se realizó sin incidentes. A las 23:30, la familia abordó un vuelo privado operado por Baires Fly S.A., con Guayaquil como destino declarado.

Migraciones informa del traslado de Bolsonaro a través de Argentina

Durante la mañana del martes, Migraciones había informado que no registraba ningún ingreso de Bolsonaro a la Argentina ni un plan de vuelo que incluyera a su familia. El cruce confirmado se produjo varias horas después de aquel comunicado, por lo que ambas declaraciones corresponden a momentos diferentes. La primera aclaración había surgido luego de que Infobae publicara una versión sobre un posible traslado del senador desde Brasil hacia Misiones. Los registros difundidos durante la madrugada del miércoles confirmaron su ingreso y embarque, aunque todavía no permiten establecer cuál será su destino final.

El avión privado que despegó de Puerto Iguazú durante la madrugada

La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly. El avión había partido del Aeroparque Jorge Newbery durante la noche del lunes y aterrizado en Puerto Iguazú cerca de la medianoche. Su salida estaba prevista inicialmente para la madrugada del martes, pero el vuelo no se concretó y permaneció estacionado durante toda la jornada. Finalmente, despegó a las 0:22 del miércoles, con Guayaquil como destino declarado en el plan de vuelo, según la información difundida por Migraciones y la cobertura aeroportuaria.

Durante la noche del martes, periodistas que cubrían los movimientos en el aeropuerto registraron la llegada de vehículos con patente brasileña, escoltados por un móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según informó Clarín, dos combis de matrícula brasileña se dirigieron hacia la terminal aérea durante las horas previas al despegue. Los medios presentes no pudieron identificar a sus ocupantes, por lo que no se confirmó si esos vehículos trasladaban a Bolsonaro y su familia.

La presencia del avión en Puerto Iguazú había generado especulaciones sobre una posible salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos. Durante el martes, distintas versiones periodísticas intentaron establecer si el senador había cruzado la frontera o permanecía en Brasil. El registro de Migraciones establece que ingresó a la Argentina durante la noche del martes, poco antes de abordar la aeronave. La documentación conocida identifica a Guayaquil como destino del vuelo, pero no confirma si la familia continuó posteriormente hacia territorio estadounidense.

La prohibición judicial y las versiones sobre Trump y Milei

La salida de Brasil ocurrió después de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país. La medida fue adoptada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz. Según informó Reuters, el senador incumplió el plazo de 24 horas establecido por la Justicia y sus documentos fueron cancelados, de acuerdo con dos fuentes de la Policía Federal brasileña citadas por la agencia. Bolsonaro había rechazado las sospechas en su contra y asegurado públicamente que no tenía previsto abandonar Brasil.

Trump aprueba la entrada de Bolsonaro

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que otorgará visas a Bolsonaro y su familia, aunque no anunció la concesión de asilo político. El presidente Donald Trump también manifestó que autorizaría el ingreso del senador, mientras que en ese país reside su hermano Eduardo Bolsonaro, con quien todavía no se confirmó un encuentro. En paralelo, el empresario mexicano Simón Levy aseguró que el presidente Javier Milei participó en las gestiones para facilitar la salida del dirigente brasileño, una afirmación que no cuenta con confirmación oficial. El comunicado de Migraciones acredita el ingreso y el embarque de la familia en Puerto Iguazú, pero no establece quién organizó el traslado ni demuestra una intervención personal de Milei.

DCQ