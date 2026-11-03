Encuesta: si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarían los argentinos?

A quién votarían los argentinos si las elecciones presidenciales fueran hoy? La respuesta, a poco más de un año de los comicios de 2027, es que todavía no hay un claro favorito. La Libertad Avanza (LLA) reúne el 26% de las preferencias y el peronismo el 24%, una diferencia que queda dentro del margen de error de ±3,15 puntos. Y hay un tercer actor que pesa tanto como el primero: otro 26% no sabe a quién votaría o prefiere no responder. Son datos de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de octubre, elaborada por la Universidad de San Andrés.

Si las elecciones fueran hoy a quien votarían los argentinos | Crédito: Universidad de San Andres

El dato electoral aparece sobre un telón de fondo que no se movió. La satisfacción con la marcha general del país se ubica en el 30%, contra un 67% de insatisfechos. La aprobación del gobierno de Javier Milei es del 36% y la desaprobación del 60%, sin cambios significativos respecto del mes anterior. Según el informe, el nivel de aprobación coincide con el que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato y supera al de Alberto Fernández.

Nuevo ranking de Senadores: cómo están los podios de arriba y de abajo, según la última encuesta

Oficialismo concentrado, oposición dispersa

El hallazgo más revelador surge al cruzar la intención de voto con la evaluación del Gobierno. Entre quienes aprueban la gestión, el 66% votaría a LLA. Otro 17% no sabe, un 4% elegiría al PRO y apenas un 2% se inclinaría por el peronismo.

Si las elecciones fueran hoy a quién votarían los argentinos | Crédito: Universidad de San Andrés

El voto de quienes desaprueban es mucho más fragmentado. Solo el 39% votaría al peronismo, el 22% no sabe, el 7% votaría en blanco y el 6% elegiría al Frente de Izquierda. Dicho de otro modo, el rechazo al Gobierno es mayoritario pero no se traduce automáticamente en un voto único.

Una cuenta simple ayuda a entender el empate. Si se aplican esos porcentajes al 36% que aprueba y al 60% que desaprueba, ambos espacios aportan aproximadamente 24 puntos a sus respectivos candidatos. Es una estimación propia, no un dato del informe.

La indecisión, tercera fuerza

El informe subraya que la indecisión se mantiene como “tercera fuerza”, por encima de cualquier otra opción: el Frente de Izquierda suma 4%, el PRO y Provincias Unidas 3% cada uno, la UCR 2%.

Si las elecciones fueran hoy a quién votarían los argentinos | Crédito: Universidad de San Andrés

La segmentación muestra dónde está cada espacio. LLA llega al 32% entre los hombres y al 18% entre las mujeres. El peronismo hace la figura inversa, con 20% y 29%.

LLA es más fuerte en los sectores medio alto (31%) y ABC1 (29%) y cae al 20% en el nivel bajo. El peronismo alcanza el 28% tanto en ABC1 como en el nivel bajo, y su piso es el nivel medio bajo (15%). LLA lidera entre los Boomers (34%) y la Generación Z (30%). El peronismo tiene su mejor registro entre los Millennials (27%). La indecisión es más alta en la Generación X (24%) y más baja entre los Boomers (16%).

El 70% de quienes votaron a Sergio Massa en 2023 hoy elige al peronismo, y el 64% de los votantes de Milei sostiene su apoyo a LLA. Entre los votantes de Patricia Bullrich la dispersión es mayor: el 41% se inclina por LLA, el 19% por el PRO y otro 19% no sabe. Aun entre quienes votaron a Milei, el 19% hoy se declara indeciso.

Con un oficialismo que retiene a su base y una oposición más amplia pero fragmentada, la disputa de 2027 se juega en dos frentes. Uno es la capacidad del peronismo de ordenar el voto de quienes rechazan al Gobierno. El otro es la posibilidad de LLA de sostener a sus votantes más allá de su núcleo duro. En el medio, uno de cada cuatro argentinos todavía no eligió.

Ficha técnica: Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizado del 5 al 13 de octubre de 2026 por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP), Universidad de San Andrés. Director: Diego Reynoso. 1.000 encuestas online a adultos de 18 años o más conectados a internet, en todo el país.