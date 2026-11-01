Encuesta nacional: cómo impactará la visita del Papa en la Argentina



Falta una semana para el arribo a la Argentina del Papa León XIV. Después de casi cuatro décadas nuestro país se apresta a recibir al máximo representante de la iglesia católica, quien tendrá actividades en tres distritos en los casi cuatro días en los que permanecerá en nuestro territorio. Arribará el domingo 8 de noviembre por la tarde y partirá hacia Perú el miércoles 11 luego de su paso por la Ciudad de Buenos Aires, un par de localidades de la provincia de Buenos Aires (Claypole y Luján) y la capital de Córdoba.

Ante este escenario la consultora Management & Fit realizó una encuesta para conocer cuál será el impacto de esta visita y cómo es el panorama religioso argentino.

De acuerdo al sondeo que combina una medición nacional de septiembre de este año sobre 2.600 consultados y un trabajo conjunto con el CEIL-Conicet el 67,9% opinó que la gira papal no contribuirá o contribuirá poco a mejorar el clima social del país.

Cómo influirá la visita papal en el clima social de Argentina. | Crédito: Management & Fit

A pesar de este dato escasamente alentador el Papa nacido en Estados Unidos bajo el nombre de Robert Prevost hace 71 años tiene una imagen positiva del 42,4% entre los argentinos y la percepción negativa llegó al 5,8%. Un 28,6% manifestó no conocerlo.

La Iglesia Católica, en tanto, cosechó un 40,4% de imagen positiva contra un 15,5% de imagen negativa.

Según este relevamiento, el catolicismo conserva la mayoría entre las religiones preferidas en Argentina con el 58,9%, seguida por los sin religión, que constituyen más del 20 % de la población.

Imagen de la Iglesia católica y del Papa León XIV

Sin embargo, el catolicismo pierde peso entre los jóvenes (46,6%), segmento donde crece la falta de identificación religiosa. Judíos, mormones, Testigos de Jehová y musulmanes constituyen el 1,9 %, mientras que 2,4 % se consideran de otra religión. Los evangélicos, con los que el presidente Javier Milei se mostró cercano en varias oportunidades durante los últimos meses como cuando inauguró templos en Chaco y en Neuquén, son el 11,7%.

En la franja de jóvenes de entre 16 y 34 años es alto el porcentaje de quienes dicen no profesar ninguna religión: 29,4%. En cambio, entre los mayores de 55 años es donde es más alta la adhesión a algún credo y llega al 73%.