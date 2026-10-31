Encuesta 2027: se amplía la diferencia entre candidatos ante el escenario de un balotaje

A un año de las elecciones presidenciales y ante la posibilidad de que se produzca una segunda vuelta, un sondeo a nivel nacional de la consultora Delfos indicó que si el principal candidato fuera el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le sacaría casi 13 puntos porcentuales a Javier Milei.

El peronismo se acercaría al 50% de las preferencias (49,8%), mientras que La Libertad Avanza cosecharía un 37,1%. Un 10,6% se inclinaría por el voto en blanco y el porcentaje de indecisos sería bastante bajo, apenas un 2,6%.

De acuerdo a relevamientos anteriores del mismo tipo esta brecha no se daba desde junio de este año cuando Kicillof llegaba al 50,8% y Milei al 35,1%. Luego, en meses posteriores, se habían achicado las diferencias a entre 10 y 11 puntos siempre a favor del candidato opositor. Aunque todavía no se definió si habrá Primarias o si se las eliminará -un objetivo del oficialismo con la intención de quitarle fuerza a sus competidores que necesita la aprobación del Congreso Nacional- este es el escenario que se viene midiendo.

Informe nacional, octubre

También la encuesta que abarcó a 4.995 casos entre el 20 y el 26 de octubre indagó sobre la imagen de los principales políticos de la Argentina.

La imagen positiva de Javier Milei llegó al 34%. Un 4% la calificó como regular y un 61% expresó que tiene una imagen negativa del jefe de Estado. En el último semestre esa percepción negativa no bajó del 59%.

La ex presidenta Cristina Kirchner, en tanto, tiene un 53% de imagen negativa y la positiva es del 38%.

Informe nacional, octubre

La senadora nacional por el oficialismo, Patricia Bullrich, obtuvo prácticamente los mismos números que Cristina: 54% de imagen negativa, 38% de positiva y un 7% eligió la opción regular.

Para Kicillof el resultado fue un poco más alentador ya que el 49% dijo tener una imagen negativa pero otro 45% manifestó que su imagen es positiva.

Informe nacional, octubre

También se consultó sobre la imagen de Mauricio Macri (imagen negativa del 60%), del ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (imagen negativa del 50%), Karina Milei (67% de rechazo y 21% de aprobación) y Sergio Massa (55% de imagen negativa contra un 30% de positiva).

FICHA TÉCNICA. Objetivo metodológico: investigación sistemática y cuantitativa, sobre indicadores vinculados a la situación política del país. Unidad de análisis: relevamiento sobre unidades muestrales tomadas del universo constituido por habitantes de la Argentina mayores de 18 años. Tipo de muestra: encuesta directa, individual y CAWI (online). Tamaño de la muestra: 4.995 casos. Instrumentos: planillas individuales con interrogantes abiertos, cerrados y de múltiple opción. Fecha del campo: el relevamiento se realizó entre los días 20 al 26 de octubre de 2026. Nivel de confianza: con una confiabilidad del 0,95 el cálculo arroja un error de muestreo de +/- 1,5%.