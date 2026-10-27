En silencio sobre Brasil, Milei viaja a Catamarca y pasa por primera vez la noche en una provincia: acto libertario y visita a una planta de litio

Mientras mantiene su silencio sobre la victoria de Lula da Silva en Brasil, el presidente Javier Milei llegó esta tarde de miércoles a Catamarca para un acto partidario y una inauguración de plantas de litio.

Según la agenda oficial, el mandatario tenía prevista la llegada a la capital provincial a las 18.50, donde lo recibió el gobernador Raúl Jalil con un cordón de honor. Por primera vez desde que asumió, el mandatario pasará la noche en una provincia del interior. Hasta ahora, sus visitas al resto del país fueron viajes de ida y vuelta en el día.

La primera parte del viaje es partidaria. Milei irá al Hotel Casino, en Esquiú 151, un edificio emblemático de la capital catamarqueña, donde se encontrará con militantes, dirigentes y referentes de La Libertad Avanza de distintos puntos de la provincia. Participarán la secretaria general de la Presidencia y presidenta del partido, Karina Milei, y el titular de LLA en Catamarca, el diputado provincial Federico Lencina, además de legisladores y representantes del interior provincial. Según la convocatoria del partido, el objetivo es que el Presidente tenga “contacto directo” con la estructura local y conozca “de primera mano” el trabajo del espacio en la provincia.

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La segunda parte del viaje, este miércoles, es de gestión. A las 8, la comitiva sale en un Hércules de la Fuerza Aérea hacia el salar del Hombre Muerto, en el límite entre Catamarca y Salta y a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Desde allí irá a la planta de Rio Tinto, donde la recibirán el director ejecutivo global de la compañía, Simon Trott, y el gerente general de Rio Tinto Argentina, Ignacio Costa. Después de recorrer el sector de producción de carbonato de litio, a las 11 está previsto el acto de inauguración de las nuevas plantas. La agenda oficial lo ubica en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix. Milei estará acompañado por su hermana y por el ministro del Interior, Diego Santilli.

Santilli y Karina Milei ya viajaron a visitar el Salar del Hombre Muerto semanas atrás. | Crédito: Presidencia

El Proyecto Fénix es la operación de litio más antigua del país y el principal activo de la minera angloaustraliana en la Argentina. Rio Tinto lo incorporó en 2025, cuando compró Arcadium Lithium, la empresa que había nacido de la fusión de Livent y Allkem. Fénix tenía una capacidad instalada de unas 30.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. La ampliación conocida como Fase 1B sumará alrededor de 10.000 toneladas más. En abril, el Ministerio de Economía aprobó por la resolución 431/2026 la incorporación de esa etapa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por un monto de 251 millones de dólares. El ministro Luis Caputo había anunciado un desembolso total de US$530 millones para la expansión.

La foto en el salar tiene valor para el Gobierno. El litio y el RIGI son dos de las banderas con las que la Casa Rosada busca mostrar que llegan inversiones, y Rio Tinto es una de las compañías mineras más grandes del mundo. Para Jalil también es una vitrina. El gobernador, de origen peronista, se convirtió en uno de los aliados provinciales más firmes del oficialismo en el Congreso, y la minería es el eje de su estrategia económica para la provincia.

El catamarqueño Raúl Jaill recibe en la provincia a Milei. | Crédito: CeDoc

El viaje combina las dos caras de la relación con Catamarca. Mientras el Presidente comparte el acto institucional con Jalil, su hermana aprovecha la escala para fortalecer la estructura propia de La Libertad Avanza en una provincia donde el partido violeta todavía depende de los acuerdos con el gobernador. La convivencia entre la alianza con los mandatarios provinciales y la construcción territorial libertaria es uno de los equilibrios que Karina Milei y Santilli administran de cara a 2027.

A las 12.10, la comitiva saldrá en el Hércules hacia Salta. Llegará a las 12.40 al Aeropuerto Internacional “General Martín Miguel de Güemes” y desde allí partirá hacia Buenos Aires. El arribo a la Aerostación Militar Aeroparque está previsto para las 14.10.