El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental y dio media sanción al régimen de incentivos para inversiones

El Senado aprobó esta madrugada y envió a Diputados una nueva la ley de salud mental que modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, luego de una espera de más de una década por la renovación de la norma legislativa, recibiendo 42 votos a favor y 21 votos en contra. Además, se obtuvo media sanción en el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), Impulsado por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi.

Senado de la Nación | Crédito: NA

En el tramo final de la jornada y tras arduas negociaciones, la Cámara alta logró aprobar también la resistida reforma de la Ley de Salud Mental, cuya sesión comenzó a las 14 con la asunción de la riojana Claudia López en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto. El proyecto del Poder Ejecutivo, que debió sortear modificaciones en comisiones y acuerdos con los bloques dialoguistas para "reunir los respaldos necesarios", salió adelante tras un debate que se extendió hasta pasada la medianoche.

¿Daniel Hadad y Patricia Bullrich pueden sellar una alianza para las elecciones 2027?



Durante el tratamiento en el recinto, la presidenta de la comisión de Salud y miembro informante, Ivanna Arrascaeta (San Luis), fundamentó la necesidad de los cambios señalando que "la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia". La senadora puntana detalló que la ley vigente arrojó resultados "insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas", advirtiendo sobre el incremento del 70% en hospitalizaciones públicas tras la pandemia y remarcando que "llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave". En la misma línea, la radical chaqueña Silvana Schneider advirtió que "hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo", mientras que la fueguina Belén Monte de Oca remató con dureza afirmando que "se confundió libertad con abandono".

La réplica de la oposición se concentró en la asignación presupuestaria y la aplicación práctica de la norma. El catamarqueño Guillermo Andrada apuntó a la "falta de recursos" al sostener que "no podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir", considerando a su vez que "no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva". En el mismo sentido, el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora cuestionó la ausencia de un debate sobre el financiamiento al calificar el enfoque como un "error de enfoque", coincidiendo con los reclamos de los senadores misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, así como de la exmandataria Lucía Corpacci.

El cierre de la discusión estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien repasó la discrepancia histórica entre psiquiatras y psicólogos y denunció una estigmatización contra los profesionales médicos "como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido". La jefa de la bancada libertaria destacó que ambas disciplinas son "necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad", enfatizando que "hoy no se puede actuar ante situaciones" de riesgo extremo y que "se dejó un tema sin resolver". Para graficar la disparidad del sistema, la parlamentaria recordó la asimetría profesional en el país, donde conviven cerca de "100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras".

Finalmente, el texto aprobado fija que las evaluaciones para internaciones requerirán la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, y "una segunda firma correspondiente a un psicólogo", autoriza las "teleconsultas sincrónicas para intervenciones psiquiátricas", sostiene la "prohibición de crear manicomios o desarrollar prácticas manicomiales" y restituye la obligación de "financiamiento y cooperación económica de la Nación a las provincias".

En un nuevo gesto de independencia política frente a los hermanos Milei, Patricia Bullrich respaldó a Victoria Villarruel en un reclamo institucional ante el Gobierno. El Senado aprobó por unanimidad un pedido para que la vicepresidenta participe de la recepción del papa León XIV durante su visita a la Argentina y encabece una delegación de legisladores que pueda reunirse con el pontífice. La jefa del bloque de La Libertad Avanza acompañó la iniciativa y volvió a mostrar un margen de autonomía frente a la conducción de la Casa Rosada.

Por último, la sesión contempló la aprobación de la regulación del mercado de créditos de carbono, así como el avance de proyectos vinculados a la creación de un Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos y normativas sobre educación emocional. En el plano administrativo, se trataron pliegos judiciales y de la Cancillería, incluido el de Esteban Mahiques para promoverlo a categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase, y quedó formalmente acordada la visita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien se presentará ante el Senado para brindar su informe de gestión el próximo "25 de noviembre".

Colectivos: el Gobierno recula y vuelve a los subsidios para evitar otro aumento del boleto

Bullrich y la negociación con los bloques dialoguistas

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado encabezó las conversaciones con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales para asegurar el avance del temario. La reforma de Salud Mental concentró las mayores diferencias, tanto por las atribuciones de psiquiatras y psicólogos como por las garantías presupuestarias para implementar los cambios en las jurisdicciones.

La última versión del proyecto establece que las evaluaciones para disponer internaciones deberán contar con la intervención de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y una segunda firma correspondiente a un psicólogo. También reconoce la participación de este último profesional en la evaluación y el alta.

Entre los cambios incorporados se encuentran la habilitación de teleconsultas sincrónicas para intervenciones psiquiátricas y el mantenimiento de la prohibición de crear manicomios o desarrollar prácticas manicomiales. Además, se restituyó la obligación de financiamiento y cooperación económica de la Nación a las provincias, un reclamo de los senadores del interior.

El proyecto también contempla que las internaciones voluntarias sean comunicadas a la Justicia y que los jueces puedan solicitar informes y peritajes. Las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en un período de dos años, serán consideradas prolongadas.

El Senado aprobó el régimen de incentivos a las inversiones

El primer resultado concreto de la sesión fue la aprobación del RIIR, una iniciativa presentada por Vischi que busca incentivar proyectos productivos mediante beneficios fiscales. El régimen contempla inversiones desde los 12 millones de dólares y apunta a empresas que no necesariamente quedan comprendidas en los esquemas existentes.

Entre los beneficios previstos figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. Durante la negociación, el texto incorporó modificaciones reclamadas por legisladores aliados para proteger la participación de proveedores e insumos nacionales.

La Cámara alta también incluyó en el temario la regulación del mercado de créditos de carbono, una iniciativa que busca establecer reglas para el registro y la comercialización de certificados vinculados con proyectos de reducción de emisiones.

La agenda parlamentaria y la convocatoria a Santilli

La sesión también incluyó el tratamiento de iniciativas impulsadas por senadores aliados, entre ellas la creación de un Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos, proyectos sobre educación emocional y cartas gastronómicas adaptadas con pictogramas, y la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Puerto Madryn.

En paralelo, quedó encaminada la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presente su informe de gestión ante el Senado el próximo 25 de noviembre. El funcionario acordó esa fecha con Bullrich, por lo que perdió fuerza la posibilidad de forzar una citación inmediata durante la sesión de este jueves.

Patentes: la presión de EE.UU. no alcanzó y la Casa Rosada suma un nuevo traspié para sancionar un tratado clave en el Senado

La sesión comenzó a las 14 con la asunción de la riojana Claudia López, en reemplazo de Juan Carlos Pagotto, quien falleció el pasado 29 de septiembre, las cuestiones de privilegio y el ingreso de pliegos.

El Gobierno envió nuevas postulaciones al Poder Judicial y ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase. También se incluyeron tres proyectos sobre educación emocional, pictogramas y una transferencia de un inmueble en Puerto Madryn.

El Senado pidió que Villarruel participe de la recepción del Papa

En medio de las tensiones entre Victoria Villarruel y la Casa Rosada, el Senado aprobó por unanimidad una resolución para solicitar que la vicepresidenta participe del encuentro que el papa León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático el próximo 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

El proyecto, firmado por los jefes de todos los bloques, incluida Patricia Bullrich, le pidió formalmente a Cancillería que garantice la representación institucional de la Cámara alta en la recepción, encabezada por su presidenta. También invitó al Pontífice a visitar el Congreso y dirigir un mensaje ante la Asamblea Legislativa, y solicitó que reciba a una delegación de senadores encabezada por Villarruel, si su agenda lo permite.