El Senado aprobó la invitación para que León XIV visite el Congreso, aunque no está en su itinerario

La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que el Senado aprobó por unanimidad una resolución para darle la bienvenida al papa León XIV e invitarlo a visitar el Congreso durante su próximo viaje apostólico a la Argentina. “Todos los senadores, sin distinción de bloques políticos, votaron la resolución”, destacó en su cuenta de X.

La iniciativa expresa la bienvenida institucional al Sumo Pontífice, cuyo viaje a la Argentina está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Además, le propone visitar el Palacio Legislativo y dirigir un mensaje a los integrantes del Congreso, ya sea durante esta visita o en una futura oportunidad. Sin embargo, la visita al Congreso no está incluida en el itinerario previsto para el viaje apostólico.

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El proyecto establece que, si León XIV acepta la invitación, la Presidencia del Senado deberá coordinar con la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo la convocatoria de una Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda.

También solicita al Gobierno nacional, a través de la Cancillería, que garantice la participación institucional del Senado en el encuentro del Papa con las autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, previsto en el Palacio Libertad.

X de Victoria Villarruel | Crédito: X /@VickyVillarruel

Por otra parte, la resolución plantea que el Pontífice reciba a una delegación de senadores encabezada por Villarruel, en su carácter de vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado. La fecha y el lugar quedarían sujetos a la disponibilidad de su agenda.

La invitación será enviada al Papa a través de la Nunciatura Apostólica en la Argentina y comunicada a la Cancillería y a la Cámara de Diputados para coordinar los aspectos institucionales, protocolares y de seguridad.

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León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, después de visitar Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Perú. Durante esos cuatro días, su agenda incluye encuentros con el presidente Javier Milei y otras autoridades, una misa en Buenos Aires, actividades en Córdoba y una celebración religiosa en la Basílica de Luján.

LB