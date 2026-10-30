El secretario de Culto confirmó que "Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión"

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando el pontífice llegue a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. Así lo confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quien adelantó que el mandatario participará personalmente de la ceremonia de bienvenida.

“El Presidente va a recibir al papa León XIV al pie del avión”, aseguró el funcionario durante una entrevista con Radio Mitre. Así, quedó definido que el primer encuentro entre ambos será en la pista del aeropuerto porteño y no en la Casa Rosada, como se había especulado inicialmente.

Caulo explicó que el avión aterrizará a las 16:30, procedente de Montevideo, en el marco de la gira apostólica que el Papa realizará por Uruguay, Argentina y Perú. “La gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos”, expresó.

El funcionario también señaló que el Gobierno analiza transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita, especialmente las actividades que compartan Milei y el pontífice. “Se está evaluando. Evidentemente, hay momentos muy significativos dentro de la visita”, indicó. Y agregó que la intención oficial es que los argentinos puedan seguir las principales actividades.

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Cómo será la agenda del papa León XIV en la Argentina

La visita de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre y marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas. El último pontífice que estuvo en el país fue Juan Pablo II, durante su viaje de abril de 1987.

Después de su llegada a Aeroparque, el domingo 8, el Papa participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. Más tarde, mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada y participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El Papa León XIV | Crédito: AFP

La agenda pastoral contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad, entre ellos jóvenes, trabajadores y referentes religiosos.

El 11 de noviembre, León XIV partirá rumbo a Lima desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para continuar su gira regional. El recorrido completo abarcará 11 días, 10 ciudades y tres países.

Los feriados previstos por la visita papal

La llegada del pontífice también tendrá un impacto en la actividad laboral. A través del decreto 1103/2026, el Gobierno declaró de interés nacional la visita y estableció tres feriados con alcances territoriales diferentes.

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país; el martes 10 alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 regirá únicamente en la provincia de Buenos Aires.

LB / EM