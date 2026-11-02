El PRO rechazó la reelección indefinida de intendentes en la Provincia y apuntó contra el kirchnerismo

En medio del debate legislativo y político en territorio bonaerense, el PRO de la Provincia de Buenos Aires emitió un tajante comunicado en el que ratificó su postura en contra de habilitar la reelección indefinida de los intendentes municipales. Fue una expresión en línea con lo que piensa La Libertad Avanza sobre el tema, con el jefe de Gabinete Diego Santilli sentando la posición libertaria.

Desde la fuerza política opositora enfatizaron que el límite a los mandatos, aprobado en 2016 bajo la administración de María Eugenia Vidal, constituyó una "conquista institucional" avalada por un amplio consenso en la Legislatura provincial. "No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia", remarcaron.

En la misma línea, el espacio sostuvo que aquella normativa permitió elevar la calidad institucional del distrito, poner fin a la "lógica de poder vitalicio en los municipios", oxigenar la política local y devolver competitividad electoral y poder de decisión a los vecinos.

El documento apunta directamente contra el oficialismo provincial al señalar que "el kirchnerismo quiere volver atrás" para restaurar prácticas que convirtieron a diversos municipios en "feudos personales" donde el aparato político se perpetúa. "Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar", fustigaron.

Santilli encabeza desde el Gobierno las negociaciones con el PRO en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el PRO realizó una convocatoria abierta a las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria para manifestarse en contra de la iniciativa, advirtiendo que "no alcanza con el silencio" y que la provincia requiere profundizar las instituciones en lugar de apostar al pasado.

Hubo coincidencias en el campamento violeta. Porque el ministro coordinador, y quien suena con más posibilidades de ser el candidato de LLA a gobernador, dejó en claro que no apoyan la iniciativa reeleccionista.

Santilli salió a marcar posición en un contexto particular: el oficialismo está en plena conversación con el partido amarillo para armar un pacto electoral. Con reuniones quincenales, y sin avances, todavía no hay entendimientos pero las partes se requieren mutuamente. El gesto de “El Colo” da cuenta de ello. Por otro lado, crecieron las versiones de que en la fuerza libertaria apoyarían la reelección indefinida a cambio de un apoyo de la UCR en pos de un armado anti kirchnerista. Una cuestión que el funcionario echó por tierra.