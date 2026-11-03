El oficialismo pone en pausa las negociaciones por el Presupuesto 2027 en Diputados

Las elecciones de medio término en los Estados Unidos y la visita del Papa León XIV a partir del próximo domingo pusieron en pausa al Gobierno y al Congreso y abrieron una ventana incierta y brumosa para las negociaciones que el oficialismo mantiene dentro de Diputados.

Hasta la semana pasada la conducción libertaria mantenía firme el objetivo de conseguir un dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027 apenas Robert Prevost concluyera su visita en Argentina. Pero en las últimas horas pasó de la rosca parlamentaria al examen que afrontará Donald Trump en las elecciones legislativas de su país.

Los pronósticos no son los mejores, pero desde el Gobierno asumen que un revés para los republicanos no afectaría la firmeza de la relación bilateral, aunque podría abrir un cono de sombra en los mercados y en el escenario internacional.

“La relación entre Estados Unidos y Argentina vino para quedarse”, aseguró a Perfil una alta fuente parlamentaria. Para la bancada libertaria de la Cámara Baja, que conduce Gabriel Bornoroni, hay una certeza: “La plata ya está”, aseguró otra espada legislativa.

El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO se estancan y obligan al Gobierno a recalcular



El mensaje refleja que la Casa Rosada considera que, más allá de las elecciones, el Departamento del Tesoro norteamericano no alterará su hoja de ruta. Los legisladores de LLA están tranquilos: dicen que el respaldo en el Fondo Monetario Internacional (FMI), las vías de financiamiento alternativo y un nuevo salvataje provisto por Scott Bessent no están en duda.

Desde esa perspectiva, una pausa en la negociación del Presupuesto 2027 no les viene mal. “Es mejor esperar un poco y retomar dentro de dos semanas, que seguir con el trámite en medio de dos hechos que tendrán un impacto político inmediato y después se irán acomodando”, asumió otro integrante libertario de la Comisión de Presupuesto que conduce Bertie Benegas Lynch, que es parte de los legisladores argentinos invitados por el Departamento de Estado como veedores extranjeros.

En la Casa Rosada no tienen la tranquilidad y la seguridad que respiran en la Cámara baja porque no pierden de vista que la declinación electoral del trumpismo disparará interrogantes sobre la consistencia de los aliados regionales y, en especial, de Argentina.

Los que ya están allá admiten que el plan original ya no sigue en pie. La idea era llegar a un dictamen el 12 de noviembre, un día después de la finalización de la visita papal. Si esa opción no prospera, todo quedará a merced de una eventual convocatoria a extraordinarias. En los papeles, si hay dictamen post papa quieren llevarlo al recinto el 18 de noviembre. Esa posibilidad tiene muy pocas chances y por eso asoma el 25 de noviembre. Hay un detalle: el 20 de noviembre vence el plazo para dictaminar, salvo una extensión del período de ordinarias o la convocatoria a extraordinarias.

En ese túnel del tiempo también se cruzan la reforma electoral, que sigue sin los votos para suspender las PASO, y la letra chica del Presupuesto. En ese punto hay otro problema latente: los fondos de discapacidad.

Hay un sólo testigo poderoso que asegura que los fondos están asegurados. “Wait and see”, susurró un funcionario en Casa Rosada. Prefieren esperar y ver.

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