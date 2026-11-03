PolíticaUn puesto fundamental

El Gobierno nombró al nuevo secretario de Relaciones Exteriores: quién ocupará el cargo

La medida se dio a conocer a través del a través del Decreto 1323/2026, publicado en el Boletín Oficial

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Hoy 04:41

Javier Milei designó, a través del Decreto 1323/2026, publicado en el Boletín Oficial, a Juan Manuel Navarro como nuevo secretario de Relaciones Exteriores.

Decreto 1323

Javier Milei
Javier Milei | Crédito: Cedoc Perfil

Qué dice el Decreto 1323

El texto comienza remarcando que se acepta “la renuncia presentada por el señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Juan Manuel NAVARRO al cargo de Subsecretario de Política Exterior de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO”.

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A continuación, se remarca que se designa “en el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Juan Manuel NAVARRO”.

Y luego especifica que se le asigna “la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Juan Manuel NAVARRO, al solo efecto del rango protocolar, conforme lo establece el artículo 7° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, mientras dure el desempeño de sus funciones como Secretario de Relaciones Exteriores en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO”.

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El Decreto termina diciendo: “Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese”.

HM

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