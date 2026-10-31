El Gobierno designó a Ricardo Crespo como subsecretario de Ciencia, tras la renuncia de Lencina por denuncias de destrato

El Gobierno nacional designó a Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, luego de la renuncia de Carlos Lencina, quien dejó el cargo en medio de una interna con su superiora, la secretaria del área, Adriana Baravalle. Según pudo confirmar La Nación, el exfuncionario había denunciado situaciones de “destrato y desconsideración” hacia él y su equipo.

La designación quedó formalizada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de quien depende el área. Fuentes oficiales confirmaron al medio anteriormente mencionado que Crespo fue elegido por Baravalle para ocupar el puesto que dejó vacante Lencina.

CONICET: plantean eliminar la Carrera de Investigador Científico y reemplazarla por contratos atados a proyectos de corto plazo

El nuevo subsecretario es investigador del Conicet y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Ámsterdam, donde desarrolló su tesis en la Facultad de Economía y Negocios.

Además, se desempeñó como vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Desde el Gobierno destacaron su trayectoria en docencia, investigación y gestión universitaria.

La renuncia de Lencina y las denuncias contra Baravalle

La llegada de Crespo se produjo después de la salida de Carlos Lencina, cuya renuncia quedó envuelta en una disputa interna. En una carta, cuya autenticidad confirmó La Nac el exsubsecretario sostuvo que atravesaba “dificultades persistentes” que le impedían desarrollar sus funciones y denunció situaciones de “destrato y desconsideración” por parte de Baravalle hacia él y sus colaboradores.

En la Casa Rosada, fuentes consultadas por el diario señalaron que Lencina había mantenido cierto nivel de autonomía respecto de su jefa, lo que habría deteriorado la relación. La propia Baravalle había impulsado su llegada al cargo en agosto de este año, cuando asumió al frente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Adriana Baravalle | Crédito: Adriana Baravalle

El recambio se produjo durante una reorganización de la estructura del Gobierno. Antes de quedar bajo la órbita de Santilli, el área respondía al asesor presidencial Santiago Caputo, a través de Darío Genua, quien dejó su puesto por diferencias con el jefe de Gabinete.

Baravalle llegó entonces para reemplazar a Genua. Su nombramiento también había generado controversia: el Gobierno la presentó como doctora en Inteligencia Artificial, aunque el título que obtuvo en la American Andragogy University de Hawái no cuenta con reconocimiento formal en la Argentina.

LB/AF