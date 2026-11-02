El gobierno de Kicillof ratifica que irá a las PASO si Cristina es candidata en 2027: “El pueblo peronista va a definir quién lo representa”

El kicillofismo no tardó en responder al mensaje que Cristina Fernández de Kirchner dejó en su entrevista con The Washington Post. Este lunes, en su habitual conferencia de prensa en La Plata, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que “este no es el año de las candidaturas” y que la discusión “se va a dirimir el año próximo”, en el marco de las primarias abiertas.

“Cada uno de los sectores propondrá candidaturas”, afirmó Bianco, que reconoció la legitimidad de cada espacio del peronismo para presentar postulantes propios. “El pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente”, agregó. También remarcó que las PASO “hoy están vigentes”.

La respuesta llegó horas después de que se conociera la entrevista que la expresidenta le dio a la periodista Marina Dias, la primera con un medio internacional desde su condena. Consultada sobre si volvería a competir por la presidencia en 2027, Fernández de Kirchner respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. En la misma conversación anticipó una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos y planteó que el enojo antisistema que llevó a Javier Milei al poder terminará volviéndose contra él.

Cristina Kirchner habló sobre su candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”



La expresidenta cumple en su departamento una condena a seis años de prisión con arresto domiciliario por la causa Vialidad, que además la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Junto a su abogado Rafael Valim, que asesoró a Lula da Silva en su caso, presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alega que no se respetaron sus garantías procesales. Según Valim, la prioridad es que se le restituyan los derechos políticos. El organismo puede dictaminar si hubo violaciones, pero no tiene facultades para revocar fallos de tribunales argentinos.

Mientras tanto, Axel Kicillof arma su propia estructura con proyección nacional, el Movimiento Derecho al Futuro. Todavía no lanzó una candidatura formal y repite, como hizo este lunes su vocero, que no es momento de poner nombres sobre la mesa. "Cada sector que tenga la genuina y legítima voluntad de representar a cada sector del peronismo en un marco de PASO, que hoy estan vigentes, propondrá candidaturas. El pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente", abundó Bianco.

La apelación a las PASO como lugar para dirimir la interna señala que el gobernador marca que no piensa correrse de la discusión presidencial y que pretende saldarla con votos, no con una designación desde arriba como la que en 2019 llevó a Alberto Fernández a la candidatura. El fin de semana hubo un fuerte cruce desde La Cámpora al mandatario, que habló en contra de las "candidaturas a dedo". La aclaración de que las primarias “hoy están vigentes” también apunta al Gobierno, que busca eliminarlas o, como plan B, suspenderlas para 2027, como ocurrió en 2025, aunque no tiene los votos suficientes, como ya reveló PERFIL.

La entrevista también dejó otros datos para el peronismo. Según las encuestas que cita el diario estadounidense, Cristina tiene una aprobación apenas superior a la de Milei, aunque ambos rondan el 30%. Además, admitió errores de la última gestión peronista: habló de un “colapso en la cultura laboral” en la que quienes trabajaban “ganaban lo mismo o menos” que quienes recibían ayudas estatales.