El Gobierno, cada vez más complicado para apurar el Presupuesto y eliminar las PASO

El oficialismo postergó la firma del dictamen del Presupuesto 2027 y ya trabaja con la idea de que quizá la ley no se sancione durante el período ordinario, que termina el 30 de noviembre. Según pudo saber PERFIL, planifica convocar a sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre para darle tiempo al Senado una vez que Diputados dé su aprobación.

La reunión de la comisión que conduce Bertie Benegas Lynch se cayó este miércoles por los reclamos del PRO, la UCR y los bloques provinciales. La firma se corrió al 11 o al 17 de noviembre. Los más optimistas hablan del 17, que permitiría conservar la sesión del 18, y algunos dialoguistas no descartan que pase directamente al 25, que es la otra fecha que tiene reservada el oficialismo.

Desde el bloque de LLA en Diputados confirmaron a PERFIL que los temas prioritarios para el último mes son el Presupuesto, la reforma política, la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central, y que quieren sacarlos antes del 30. La postergación, sumada a la visita del papa León XIV y a las elecciones de medio término en Estados Unidos, atrasa todo una semana: "No llegamos sino, buscaremos sesiones el 18 y el 25", precisaron.

En el entorno de Martín Menem aseguran que harán todo lo posible por evitar las extraordinarias, algo que contrasta con los tiempos que quedan, sobre todo en el Senado. "Vamos a llegar a un acuerdo", dijo un diputado dialoguista a este medio. En Unión por la Patria son más escépticos: "Son capaces de dictaminar un día y llevarlo al recinto al otro día".

Diputados: el oficialismo posterga el Presupuesto 2027 y ya piensa en extraordinarias en diciembre



Rutas, coparticipación y discapacidad

Lo que traban los aliados es una suma de pedidos que, en muchos casos, vienen de las gobernaciones. El PRO presentó una lista con una nota firmada por Cristian Ritondo: bajar el impuesto a los combustibles, publicar las condiciones de las concesiones viales y regularizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el punto más duro con la Casa Rosada.

Comisión de Presupuesto

Las rutas son el reclamo más transversal. "No quieren poner la partida completa para el tramo Mercedes-Suipacha de la ruta 5", ejemplificó a PERFIL el diputado del MID Eduardo Falcone.

El oficialismo ya aceptó resignar parte del texto: eliminará los artículos que derogaban puntos de la emergencia en Discapacidad. Los aliados piden además reforzar las partidas con la ley aprobada en Diputados la semana pasada, y las universidades son otro frente, con $7,3 billones previstos contra los $11 billones que reclama el CIN.

Las cuentas explican por qué LLA no puede permitirse la ruptura con los aliados. Tiene 95 diputados y necesita 129 presentes. Con la UCR, el PRO, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal, Producción y Trabajo y parte de Provincias Unidas llegaría a unos 138, pero el margen depende de cada bloque y varios responden a gobernadores que esperan una respuesta.

PASO: "Santilli las empuja, Bullrich va para atrás"

La eliminación de las primarias corre en paralelo y enfrenta un problema parecido. Desde la Cámara de Diputados confiaron a PERFIL que estarían los votos para impulsar la reforma electoral, que incluye Ficha Limpia, Boleta Única de Papel y normas sobre el financiamiento partidario. La dificultad está en el Senado.

Ley Malvinas: el oficialismo firmó dictamen tras ceder ante los pedidos de EE.UU. y aliados



"Santilli es el que las empuja, Bullrich la que va para atrás", reconocieron senadores a PERFIL. A los fines electorales, a la jefa del bloque libertario no le conviene eliminarlas, a menos que haya un acuerdo sobre una fórmula con Milei y no aspire a encabezar una lista presidencial.

La disputa es parte de una interna más amplia. Karina Milei envió esta semana a Martín y Eduardo "Lule" Menem al Senado para evaluar si había votos para reemplazar a Bullrich por Nadia Márquez, sin éxito. Martín Menem, además, declaró que "el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei". La Ley Malvinas llegará a esa Cámara con el mismo conflicto, y su capítulo electoral necesita 129 votos que en LLA reconocen que hoy no tienen.

El reloj corre. La Cámara Nacional Electoral advirtió que cualquier cambio debe hacerse este año, y en los despachos de Karina Milei se muestran expectantes por las conversaciones de Santilli con los gobernadores. Otros sectores del oficialismo son más pesimistas: "Si no lo resolvemos antes de fin de mes, tenemos que repensar la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos lados", dijo un integrante del ala política a Noticias Argentinas.

Los gobernadores aliados acompañarían la eliminación, según pudo relevar PERFIL, y la resistencia está en el radicalismo, como el mendocino Alfredo Cornejo. Este miércoles el rionegrino Alberto Weretilneck respaldó eliminarlas, en una entrevista con TN, y confirmó que su provincia adelantará las elecciones de 2027, sin precisar fecha.

En la mesa política admiten que "dependerá de Patricia" porque el avance debe ser en el Senado. Las extraordinarias para tratar la reforma, o suspender las PASO solo para el año próximo, perdieron fuerza por el riesgo de judicialización.

JD/