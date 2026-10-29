El Foro Permanente de Discapacidad salió a repudiar los dichos de Javier Milei al periodismo

El Foro Permanente de Discapacidad expresó su "total rechazo" a los insultos y descalificaciones formulados recientemente por el presidente Javier Milei contra diversos periodistas: "Estamos convencidos que todo lo que promueva la destrucción del otro no debe tener lugar en nuestra sociedad".

Javier Milei. Pasea su intolerancia por el mundo, la despliega en Brasil, en España o en donde desembarque. | Crédito: AFP

A través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas, la institución cuestionó con dureza el tono y los agravios públicos emitidos por el mandatario: "Este foro considera que toda persona es más valiosa que su manera de pensar o actuar y que siempre deben respetarse las opiniones diversas e incluso malintencionadas. Si bien no avalamos las últimas, seguramente existen acciones judiciales para ir contra ellas o el tiempo mostrará la verdad de los hechos".

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En esa línea, la entidad advirtió que cualquier expresión orientada a descalificar o promover la destrucción del otro carece de lugar en una sociedad democrática: "Todo presidente debería dar muestras de consideración hacia todas persona y desarrollar el arte de promover el respeto y el encuentro en la diversidad de la sociedad".

El organismo cierra su comunicado volviendo a comprometerse en la causa de promover el respeto y la buena resolución de inconvenientes, de índole político y comunicacional, de parte del presidente y el periodismo.

Javier Milei pidió "quemar en la hoguera" y generó malestar en la cúpula oficialista

El presidente Javier Milei apuntó con dureza contra los medios de comunicación durante su exposición en una cena organizada por la Fundación Faro para conseguir financiamiento político. En medio de un encendido discurso, el mandatario apeló a una supuesta frase del economista Adam Smith para exigir medidas extremas contra los profesionales de prensa, manifestando que quienes debían pagar por las coberturas críticas eran "los hijos de puta" que se deberían "quemar en la hoguera".

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Antes de emitir sus cuestionadas declaraciones, el jefe de Estado arremetió explícitamente contra diversos periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natália Volosín y Luis Novaresio, a raíz de la difusión de información vinculada a la causa de la criptomoneda Libra. Milei calificó las publicaciones como operaciones de prensa y exigió saber quién se haría cargo de la información difundida, luego de que la Justicia dictara el sobreseimiento en una resolución que todavía puede ser apelada por las querellas.

La virulencia del discurso presidencial generó reacciones dispares entre los propios referentes del oficialismo presentes en el evento. Mientras algunos asistentes celebraron las palabras del mandatario, las cámaras enfocaron una de las mesas principales donde se encontraba sentada la senadora Patricia Bullrich, quien permaneció con un gesto serio y visiblemente incómodo, reflejando diferencias públicas con los sistemáticos ataques del Ejecutivo hacia la prensa.

A raíz de las expresiones presidenciales, distintos dirigentes de la oposición salieron rápidamente al cruce a través de las redes sociales, calificando los dichos como uno de los ataques más graves contra el periodismo desde la vuelta a la democracia y advirtiendo sobre el tono autoritario de las declaraciones formuladas por la máxima autoridad del país.