Donald Trump: "El Partido Demócrata ha nombrado a los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense"

El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó su último acto político antes de las elecciones de medio mandato, para cuestionar a los candidatos demócratas a los que llamó “extremistas y peligrosos”, además, definió a las “midterms” como las “más importantes de nuestra vida”.

Durante la inauguración del remozado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln de Washington, el mandatario afirmó: “Como saben, hoy es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las 'midterm' más importantes de nuestra vida, creo yo”.

Cierre de campaña de Donald Trump

Y luego agregó: “El Partido Demócrata ha nombrado a los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense. Son los candidatos más peligrosos jamás presentados”, y definió a este partido como “muy, muy corrupto”.

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A continuación, reivindicó la situación económica lograda durante su mandato porque “el país entero está creciendo aceleradamente. Estamos creciendo como nunca antes. El petróleo ha bajado hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto”.

Luego prometió que el precio del petróleo “seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán. Estamos ganando fácilmente”.

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Donald Trump presumió de sus conquistas e ironizó con los periodistas

El presidente reivindicó “la conquista de Venezuela”, afirmando que “ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llega cada día de Venezuela”.

Para sumar que “también tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible”.

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Finalmente, el mandatario ironizó, haciendo referencia a la reforma impulsada por su Administración del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln. “Estamos pensando seriamente cambiarle el nombre por el de Estanque Reflectante Trump. Es broma. Por favor, no informéis de esto”, bromeó.