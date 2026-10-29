Destituyeron al juez federal Gastón Salmain: ocultó su expulsión previa y está procesado por corrupción

El juez federal de Rosario Gastón Salmain fue destituido este jueves por unanimidad por decisión del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, tras determinarse que omitió de manera expresa en su CV su previa expulsión del Poder Judicial al postularse para el cargo. El juzgado federal 4 de Rosario ordenó su detención.

La resolución fue comunicada esta mañana por el tribunal integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández. En el recinto estuvieron presentes los consejeros que actuaron como acusadores, el senador Luis Juez y el juez Diego Barroetaveña.

Si bien Salmain no concurrió a la lectura del veredicto ni asistió uno de sus letrados defensores, José Manuel Ubeira, el fallo fue escuchado por su codefensor, Yamil Castro Bianchi.

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La orden judicial libró a "la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fin de que por su intermedio se proceda a constituir en detención a Gastón Salmain". Salmain portará un “dispositivo electrónico de monitoreo” y atravesará su domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué se destituyó al juez federal Salmain

El jury concluyó que Salmain se inscribió en 33 concursos con carácter de declaración jurada y en ninguno reportó su cesantía previa, a pesar de que el reglamento de concursos exigía informar dicho antecedente y los motivos del apartamiento. “La omisión fue consciente. El magistrado conocía la sanción, conocía su registro y conocía el reglamento de concursos, y decidió, con un criterio propio, qué declarar y qué callar ”, estableció el tribunal, que calificó la conducta como una grave falta ética.

El magistrado había jurado en su cargo en mayo de 2023 tras ocultar que había sido echado del sistema judicial en 2002 por la Corte Suprema. Aquella sanción se originó cuando, siendo empleado, intentó sobornar a una trabajadora de la mesa de entrada de la Cámara de la Seguridad Social para manipular sorteos de expedientes en beneficio del estudio jurídico donde trabajaba en paralelo. Tras ser denunciado y procesado penalmente, el caso se resolvió mediante una probation en el Jardín Botánico.

Salmain fue destituido

La investigación actual se inició luego de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, remitiera los antecedentes al Consejo tras un pedido de informes de la Cámara Electoral y una investigación periodística. A ello se sumó una ampliación de denuncia presentada por la diputada provincial socialista Lionella Cattalini. En una votación unánime, el Consejo de la Magistratura había dispuesto previamente su suspensión para que su situación fuera evaluada por el Jurado de Enjuiciamiento.

Durante el proceso, los consejeros fiscales solicitaron la destitución por mal desempeño contemplando además el trámite de la denominada "causa Attila". En ese expediente, Salmain se encuentra procesado desde diciembre pasado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Se lo acusa de manipular un expediente entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para autorizar la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior en favor de un fideicomiso, a cambio de una coima de 200 mil dólares, maniobra detallada por el empresario beneficiado Fernando Whpei como arrepentido en otra causa vinculada al exjuez Marcelo Bailaque.

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Por esta causa rige una orden de arresto domiciliario contra Salmain que no se había efectivizado debido a sus fueros como magistrado, resoluciones que fueron ratificadas por la Cámara Federal de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal. En tanto, el tribunal desestimó el cargo específico vinculado al cobro de coimas por falta de firmeza, al encontrarse dicho expediente aún en trámite.

Por su parte, en sus últimas palabras ante el jury, Salmain expresó: “Cuando concursé lo hice en el convencimiento de que podía desempeñar el cargo, intenté ser el mejor juez que pude ser. Lo que dicen los empleados… Eso soy yo. No soy lo que dice la acusación. Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí. Pero me levanté y camino”.





ML