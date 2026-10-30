Denunció un puente en mal estado en Quilmes y las imágenes de otro cruce desataron la polémica

La concejal libertaria Estefanía Albasetti quedó envuelta en una polémica tras publicar un video en el que cuestionó el estado de un puente peatonal metálico del barrio La Matera, en Quilmes. En las imágenes se observa una estructura deteriorada, con agujeros en el piso y maderas cruzadas que impiden el paso.

En su publicación, la edil de La Libertad Avanza sostuvo que los vecinos debían utilizar ese camino para trasladarse y llevar a sus hijos a la escuela. También cuestionó a la municipalidad por las condiciones de la infraestructura y reclamó una respuesta ante lo que consideró una situación peligrosa.

Sin embargo, la denuncia tuvo una réplica pocas horas después. Un vecino y militante de Patria Grande, identificado como Pacha, publicó otro video desde el mismo lugar para mostrar que, a escasos metros de la estructura dañada, se encuentra un segundo puente construido con hormigón. De hecho, en el propio video de Albasetti puede verse al inicio una esquina de la estructura en buenas condiciones.

Estefanía Albasetti, puente peatonal de Quilmes

Según explicó Pacha, ese cruce era utilizado por los habitantes de la zona, mientras que el puente metálico había quedado clausurado. La grabación modificó el eje de la discusión y puso en cuestión la afirmación de que la pasarela deteriorada era el único paso disponible para los vecinos. También surgieron versiones que presentaban al puente de hormigón como una construcción nueva. Sin embargo, las imágenes de Google Maps permiten comprobar que la estructura ya aparecía en el lugar en 2024, por lo que no se trata de una obra reciente.

Estefanía Albasetti, puente peatonal de Quilmes

La polémica por el estado de los dos puentes

La controversia no terminó con la aparición del segundo video. Posteriormente, dos vecinas de la zona difundieron otra grabación en la que cuestionaron que el puente de hormigón estuviera en condiciones adecuadas para circular. Según su planteo, ambas estructuras presentaban problemas y el barrio necesitaba una solución que garantizara un cruce seguro.

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La discusión se trasladó a las redes sociales, donde la denuncia inicial y las respuestas posteriores generaron cuestionamientos entre referentes políticos y usuarios. El episodio también derivó en un intercambio de acusaciones entre Albasetti y Esteban Glavinich, conocido en X como Traductor te ama, quien criticó la forma en que la concejal había presentado la situación.