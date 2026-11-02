Del Gobierno a la oposición: los políticos se metieron en la polémica por el arbitraje del Boca-River

El Superclásico entre Boca y River terminó con polémica y abrió una nueva discusión sobre el arbitraje en el fútbol argentino. Las decisiones del árbitro Nicolás Ramírez, la intervención del VAR y la expulsión de Lucas Martínez Quarta estuvieron entre los principales focos de cuestionamiento durante y después del encuentro.

Las repercusiones excedieron el ámbito deportivo y llegaron también a la política: funcionarios del Gobierno, legisladores y dirigentes de distintos espacios utilizaron sus cuentas de X para expresar sus críticas y apuntar contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia.

Los puntajes de Boca en el Superclásico ante River del Clausura 2026

Uno de los que intervino en la discusión fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien compartió una publicación del periodista Ignacio Ortelli sobre el arbitraje y aprovechó el episodio para establecer un paralelismo entre el fútbol y la política argentina.

"El fútbol actual es el fiel reflejo de lo que era la política hasta que llegara @JMilei. ¡Un calco! Todos sabían lo que pasaba y muchos estaban contentos con esa realidad, porque los beneficiaba", escribió el funcionario. También sostuvo que tener el coraje de enfrentar "la corrupción y las mafias" era algo reservado para pocos.

Luis Caputo

El mensaje generó distintas interpretaciones y Caputo decidió aclarar su postura en otra publicación. Allí explicó que, a su entender, el fútbol argentino arrastra problemas de corrupción desde hace décadas y que conocer esa situación no alcanza para modificarla.

Luis Caputo

"Tiene que venir alguien de afuera, enfrentarse con el poder, ganarle y poder cambiarlo. Como lo está haciendo @JMilei con la política", agregó. Además, el funcionario, que es fan de River, aclaró que su comentario no era "un tuit futbolero" ni una crítica contra Boca, sino una defensa de la gestión del Presidente.

Las críticas de los dirigentes políticos al arbitraje

Entre las reacciones también estuvo la de la diputada nacional Karen Reichardt, quien cuestionó el desempeño arbitral durante el encuentro. «No se puede ver más este partido, es una vergüenza el arbitraje", publicó. Luego agregó: "Si sos de Boca y libertario no podés defender este robo. Punto".

Karen Reichardt

Karen Reichardt

Por su parte, el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano apuntó directamente contra el titular de la AFA. "Contra Chiqui Mafia es difícil", escribió en X.

Gabriel Solano

El legislador porteño del PRO Darío Nieto también se sumó a los cuestionamientos y publicó: "Qué choreo todo, hermano. La #Afabostera siempre igual", en un mensaje en el que además insultó a Tapia.

Darío Nieto

En la misma línea, el economista y asesor del Gobierno Felipe Núñez cuestionó las decisiones arbitrales, aunque hizo una distinción sobre una de las jugadas del partido: sostuvo que la expulsión de Lucas Martínez Quarta había sido correcta y que, a partir de esa decisión, el encuentro había quedado definido.

Felipe Núñez

Rodolfo D'Onofrio, Stefano Di Carlo y Jorge Brito apuntaron contra la AFA

Las críticas también llegaron desde la dirigencia de River. El expresidente del club Rodolfo D'Onofrio publicó varios mensajes en los que cuestionó el arbitraje y reclamó por decisiones que, según su interpretación, perjudicaron al equipo.

"Perder es parte del deporte, que te roben, basta", escribió. También cuestionó la intervención del VAR en una jugada sobre Montiel y sostuvo que el fútbol argentino atraviesa una situación vergonzosa.

Rodolfo D´Onofrio

El actual presidente de River, Stefano Di Carlo, fue más directo contra la conducción arbitral: "Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", publicó.

Stefano Di Carlo

Por último, Jorge Brito, expresidente de la institución, también apuntó contra la AFA, el director nacional de arbitraje Federico Beligoy, el árbitro Nicolás Ramírez y el VAR.

Jorge Brito

"Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz", escribió.

LB/AF