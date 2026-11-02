Cristina Kirchner habló sobre su candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”

Cristina Fernández de Kirchner auguró desde su arresto domiciliario una derrota del presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos, y no descartó volver a ser candidata presidencial en 2027, en la primera entrevista que concedió a un medio internacional desde su condena por corrupción.

La expresidenta cumple su condena en un departamento de Buenos Aires, con visitas limitadas y proscripta de por vida para ejercer cargos públicos. Aun así, no da por terminada su carrera política.

En una entrevista con The Washington Post, la primera que concede a un medio extranjero desde que la Justicia la sentencia, el líder del peronismo planteó que su movimiento puede volver al poder y que está dispuesta a ser candidata en 2027 si recupera sus derechos políticos.

El reclamo de Cristina Kirchner ante la ONU

Cristina Kirchner

Kirchner y su abogado, Rafael Valim, recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU para que examinara la causa por la que fue condenada. Argumentan que no se respetó el debido proceso y que su defensa no tuvo acceso a pruebas clave. El organismo puede determinar si hubo violaciones de derechos, pero no sentencias anulares de tribunales nacionales. Sin embargo, Argentina, como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligada a seguir sus pautas.

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Valim, que también asesoró a Lula da Silva en un camino similar, sostiene que el objetivo central es levantar la inhabilitación. La especialista Flávia Piovesan, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que un dictamen favorable tendría peso político aunque el gobierno de Milei lo rechace como injerencia externa.

La expresidenta, que fue condenada por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, niega haber cometido delitos y sostiene que el proceso tuvo motivaciones políticas. "Dime dónde puse el dinero —dijo—. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto".

Una vida acotada a 200 metros cuadrados

Kirchner describió una rutina ordenada: ejercicio varias veces por semana, lectura, noticias internacionales y clases de inglés y chino. Solo puede recibir visitas cuatro horas semanales y sospecha que sus comunicaciones están vigiladas. Contó que Lula, que la visitó el año pasado, le aconsejó no deprimirse.

"Me dijo: 'Haz ejercicio y no te deprimas', contó. "Pero no tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos".

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Cristina Kirchner: “Se produjo un colapso en la cultura laboral”

Cristina y Máximo Kirchner | Crédito: Cristina y Máximo Kirchner

La exmandataria, de 73 años, sigue al frente del Partido Justicialista y las encuestas muestran que su imagen es apenas superior a la de Milei, ambas cerca del 30%. Reconoció que el peronismo contribuyó a su derrota en 2023, en un contexto de inflación y pobreza elevadas, y demostró que la oposición necesita propuestas creíbles sobre la economía cotidiana y la deuda.

“Se produjo un colapso en la cultura laboral”, dijo. “La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”.

Anticipó además una derrota de Donald Trump en las legislativas estadounidenses del martes, y vio en ello una señal de que el ciclo de la derecha regional puede revertirse. Sobre Milei, dijo que el enojo antisistema que lo llevó al poder puede volverse en su contra si no mejora la vida de la gente. El presidente logró bajar la inflación y ganó elogios de los mercados, pero la pobreza y el desempleo subieron y su aprobación está en mínimos.

Consultada sobre una nueva candidatura, respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Fuente: entrevista de Marina Dias para The Washington Post.