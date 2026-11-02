Tras hablar con The Washington Post, Cristina espera que la ONU defina pronto una cautelar para ser candidata en 2027

Cristina Kirchner dijo ante The Washington Post que volvería a competir por la presidencia “cuando recupere mis derechos políticos”. Con esa frase, el cristinismo puso el foco en Ginebra, sede del Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo ante el cual la expresidenta busca revertir el fallo de la causa Vialidad que la metió presa a mediados de 2025. Su defensa espera una resolución sobre las medidas cautelares para que la habiliten nuevamente a ser candidata, pero no tiene fecha. “Estamos a la espera de las cautelares. No hay fecha estimada. Puede salir esta semana o en cualquier momento”, dijeron a este medio fuentes cercanas a la expresidenta.

Desde el entorno de la dos veces presidenta confirmaron que, por ahora, no hay novedades y que el caso está “en período de deliberaciones”. El Comité sesiona desde el 19 de octubre y lo hará hasta el 6 de noviembre, por lo que en el cristinismo esperan alguna señal antes del cierre. Sin embargo, el propio organismo bajó las expectativas la semana pasada. En respuesta a una consulta de la agencia EFE, el Comité señaló que “una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años” y que una resolución sobre el caso “no es inminente”.

En el cristinismo distinguen dos carriles y sostienen que lo que importa no pasa por el plenario del Comité. Un dirigente que sigue de cerca el trabajo de los abogados explicó que el trámite está hoy en una etapa previa, en manos de la Sección de Peticiones y Acciones Urgentes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esa oficina funciona como secretaría del Comité, pero no es el Comité. Su tarea es hacer un filtro preliminar y elevar los casos al Relator Especial sobre Nuevas Comunicaciones y Medidas Provisionales, un miembro del Comité que se encarga de registrar la presentación y de decidir si corresponden medidas cautelares.

Cristina Kirchner habló sobre su candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”

“Lo importante es el relator especial. Si le da la cautelar, le da un recurso enorme”, resumió la misma fuente. Según esa lectura, el plenario resolverá la admisibilidad y el fondo en sus propios tiempos, mientras que el registro y las cautelares corren por un camino separado y más rápido. La apuesta es que una medida provisional permita suspender la inhabilitación perpetua invocando los compromisos internacionales que asumió la Argentina, y que algún juez argentino la tome como base para habilitarla. Desde ese espacio también relativizaron el mensaje de la semana pasada: lo consideran “una buena noticia” porque, según dicen, confirma que el caso está en la agenda del organismo. Además, aseguraron que el equipo de abogados brasileños que encabeza Rafael Valim “está trabajando bien” y que “habrá novedades”.

El alcance real de una eventual cautelar es, justamente, el punto más discutido. El Comité puede dictaminar si un Estado violó los derechos de un acusado, pero no tiene facultades para revocar sentencias de tribunales nacionales. En la Justicia argentina ya hicieron saber que una medida de ese tipo no sería vinculante ni suspendería por sí sola los efectos de la condena. La defensa se apoya en que el país firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. “La decisión debe someterse a la justicia argentina, pero dada la tradición argentina en materia de derechos humanos y la apertura de su sistema jurídico a las decisiones internacionales en este ámbito, veo una posibilidad mucho mayor de cumplimiento”, dijo Valim al diario estadounidense.

Cristina está presa desde junio de 2025.

Cerca de la expresidenta destacan otro pasaje de la entrevista: el de Flávia Piovesan, exvicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para la jurista brasileña, la Argentina siempre estuvo comprometida con el multilateralismo y el derecho internacional. Advirtió que gobiernos de derecha como el de Javier Milei suelen presentar la supervisión extranjera como una injerencia, pero que un fallo favorable tendría un impacto considerable. “Ante la comunidad internacional, habrá quedado reivindicada. Eso crea una narrativa poderosa que podría tener un impacto en el ámbito político interno”, sostuvo. Valim fue más allá: “Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino”.

La estrategia toma como modelo el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, que pasó 580 días preso antes de que se anularan sus condenas y al que Valim asesoró en su presentación ante el mismo Comité. Fernández de Kirchner cumple en su departamento una condena a seis años de prisión con arresto domiciliario por la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. La sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ella niega haber cometido delitos y sostiene que se trata de una persecución política.

Más allá de la estrategia judicial, en el cristinismo le dan a la entrevista una lectura política. “¿Por qué buscó un diario de Estados Unidos?”, se preguntó ante este medio un dirigente. Su respuesta: “Habla para Estados Unidos, pero mira a China”. Lo comparó con lo que llamó “la línea Francisco”: al papado de Jorge Bergoglio lo sucedió un pontífice estadounidense, León XIV, que hizo buena parte de su carrera en Perú, hoy el puerto latinoamericano más importante sobre el Pacífico. Para esa fuente, la mención de sus clases de chino y la referencia al yin y el yang, que la expresidenta usó para pensar una política que no busque aniquilar al adversario, son “un mensaje al mundo”.

La entrevista de Cristina, este lunes en The Washigton Post.

Según la misma lectura, también son un mensaje a Axel Kicillof. El gobernador suspendió a fines de septiembre su viaje a la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái. Según trascendió en su momento, el argumento fue que coincidía con la visita de León XIV al país, y la cancelación generó malestar en la embajada china. El dirigente cristinista también le encuentra destinatario en La Plata a una de las frases de la entrevista: “La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”.

Este lunes, tras conocerse la entrevista a Cristina, desde la gobernación de Buenos Aires ratificaron la intención de Kicillof de ir a unas PASO, eventualmente contra Cristina. “El pueblo peronista va a definir quién lo representa”, dijo Carlos Bianco, y agregó que “este año” no es para dirimir candidaturas.

Un punto que se destacó en la entrevista es cierta autocrítica, a la que la fuente definió como “enorme, gigantesca”. Fernández de Kirchner reconoció ante el Post que el peronismo contribuyó a su propia derrota de 2023. El diario recordó que bajo el gobierno que compartió con Alberto Fernández la inflación anual llegó al 211% y la pobreza al 40%. “Se produjo un colapso en la cultura laboral”, dijo la expresidenta. “La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”.



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