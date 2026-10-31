Cómo será la visita de León XIV a la Basílica de Luján

La misa de Luján será la misa de la caridad”, dice emocionado el intendente de Luján, Leonardo Boto. La definición de la Conferencia Episcopal marca el pulso de un hito histórico. Bajo un sol radiante tras varios días de gris ausencia, PERFIL recorrió junto a un contingente de periodistas de distintos medios las calles de una ciudad en tensa calma. El montaje de palcos vació la plaza principal frente a la Basílica Nacional, pero el movimiento en las calles aledañas es febril. En el templo, medio centenar de fieles rezaba en silencio.

El rector Lucas García explicó que toda la comunidad vive con emoción, expectativa e incertidumbre: una urbe de 95.000 habitantes albergará, en treinta horas, una marea estimada entre 1,5 y 2 millones de personas por la misa del papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre.

Para contener la multitud, Boto detalló la ingeniería de la denominada Zona Cero, un corredor desde la basílica hasta la Autovía 7. “La plaza es con invitación. A partir de la plaza donde se cierra la plaza y empiezan las recovas de ahí hasta la rotonda de Matos, que es la de los mástiles, vienen grandes patios, uno al lado del otro, donde ahí sí, el acceso es libre por orden de llegada y la gente ahí va a estar parada".

Se estiman unas 300.000 personas en estos patios hasta la rotonda de Matos y de la rotonda de Matos Autovía 7, dos grandes pulmones de expansión que con todos esos pulmones de expansión Avenida Nuestra Señora y la plaza podemos llegar a contener 1.5 millones, 1.700.000 personas”.

Preparativos en Luján para la visita del Papa León XIV

Habrá 20 megapantallas autogeneradas sin colgarse a la red, y el monumento a Belgrano estará envuelto con dos pisos de cámaras de la transmisión oficial. La prensa operará en el patio de estanco del Museo Udaondo, el Salón Cultural para los 75 periodistas de la cápsula papal y el pasaje Furt.

Operativo de seguridad

El control policial movilizará 11.000 agentes para desvíos coordinados desde la noche del martes, mientras las fuerzas federales custodiarán los accesos a la plaza. Se prohibirán drones y las telefónicas sumaron 11 antenas en techos como el del Museo de Bellas Artes, aunque la transmisión de datos se saturará de forma inevitable en el área núcleo.

El Hospital Nuestra Señora de Luján reprogramó turnos ordinarios para abocarse a contingencias y se sumarán cuatro hospitales móviles con complejidad alta e incluso quirófanos. Dos irán al Parque San Martín y a la playa de la Terminal de Ómnibus —junto a puestos de hidratación, voluntarios y food trucks—, el tercero reforzará el nosocomio un 30% y el cuarto estará detrás de la basílica, en red con centros de General Rodríguez y Mercedes.

El Papa León XIV | Crédito: AFP

Semejante transformación sacude la rutina comunitaria. Con 1.800 camas hoteleras agotadas y 286 inmuebles como hospedaje extraordinario, los vecinos sufren la presión diaria. “Es esa relación amor odio de todos los centros turísticos. Luján recibe 7 millones de peregrinos al año. Vos le preguntás a algún habitante y dice que vayan los turistas y que vuelva a la tranquilidad, pero viven de ellos. Esta zona estaba muy degradada. Ahora hicimos una gran obra que es la recuperación del río para que no se inunde más Luján, una obra fabulosa, y el lujanense volvió a amarse con esta zona. Estaba el dicho de que Luján para los lujanenses terminaba en la calle Francia y no se venía”, repasó Boto, quien contempla el impacto en trabajadores de toda la zona: “¿Cómo hacés? ¿Cómo le das normalidad? Piden que los colectivos sigan circulando, pero las calles van a estar llenas de gente. Sabemos que el martes y el miércoles van a ser dos días de una carga excepcional”.

En lo espiritual, la imagen original de la Virgen presidir el altar principal. Solamente va a haber religiosos arriba del altar. Va a estar Su Santidad con los obispos, los cardenales y los sacerdotes que lo acompan, remarc el intendente. La Plaza

Belgrano reflejará el foco pastoral: “En esta Misa de la Caridad, toda esta plaza se va a ingresar con invitación. Van a estar prioritariamente las obras de caridad de la iglesia: Cáritas, gente de todas las provincias, de hogares de Cristo. La idea es que esté ese pueblo sufriente, ese pueblo pobre de nuestra patria”.

El lazo con León XIV es cercano; Boto le regaló en Roma una foto original donde se observa al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio celebrando misa junto al antiguo prior general agustino, un joven Robert Prevost. La mística de aquella juventud compartida y la rigurosa planificación civil sellan una crónica de enorme trascendencia impresa en papel.