Caputo se movió en Misiones con empleados de Yacyretá que entran a Casa Rosada y dependen de un primo del jefe de Economía

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil todavía no terminó de ser reconstruida, pero los datos que fueron apareciendo en los últimos días enfocaron la atención en dos personajes ignotos: Jorge Omar Waisman e Ignacio Arnaldo Palacios. Se trata de dos empleados de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que estaban junto a Santiago Caputo la noche en que fue interceptado en un control policial en Misiones. Trabajan bajo el mando de Diego Adúriz, director ejecutivo del organismo de frontera y primo de Luis “Toto” Caputo. Y, según pudo verificar PERFIL, son visitantes frecuentes de la Casa Rosada.

Sus nombres comenzaron a circular cuando se filtró que, en la madrugada del miércoles, la policía frenó dos vehículos en la ruta 12, proveniente de Puerto Iguazú, desde donde partió Bolsonaro: una camioneta Ford Ranger, que era conducida por Waisman, y una Toyota Hiace, en la que iban Palacios y Caputo. En el control, Waisman se identificó como “jefe de seguridad” de EBY.

Según La Nación, la Ford Ranger tenía patente diplomática. El dato sirve para entender la relevancia de Yacyretá, un organismo que goza de cierto anonimato a pesar de ser la principal fuente de generación eléctrica de la Argentina. Con una potencia instalada de 3 mil megawatts, aporta en torno a los 20 mil gigawatts al año, lo que representa el 10% de toda la energía eléctrica del país. Santiago Caputo publicó mensajes enigmáticos durante la salida de Flávio Bolsonaro y cruzó a la prensa

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Pero su importancia radica, sobre todo, en ser un enclave estratético. El 50% de la represa es argentina y el otro 50% es paraguayo. De hecho, en EBY hay un representante de la Cancillería de manera permanente. En la actualidad, ese cargo lo ocupa Emilio Nielsen. La constitución de Yacyretá surgió de un tratado internacional con Paraguay y de ahí que tenga ciertas particularidades, como la disponibilidad de vehículos con chapa diplomática.

Un policía de Miami y un empresario que alquilaba autos y yates en Casa Rosada

PERFIL consultó a Casa Rosada sobre los nuevos personajes de la trama, pero no obtuvo respuesta. Fuentes oficiales explicaron a La Nación que Palacios llegó a EBY a través del legislador bonaerense Agustín Romo, uno de los hombres de Santiago Caputo. “Nacho” fue quien recomendó a Waisman. Los dos regresaron a la Argentina para asumir la función pública luego de vivir en Estados Unidos.

“Waisman fue designado en Seguridad, pero el que maneja todo es Palacios. Es el brazo ejecutor de Santiago en Yacyretá”, aseguró un dirigente del NOA. Y agregó: “Se le prestó más atención a Waisman porque es hollywoodense que venga de la policía de Estados Unidos, pero el que tiene los contactos es Palacio, que es amigo personal de los Menem”.

Efectivamente, Waisman fue policía en Miami hasta el año pasado. Hay una versión que lo señala como miembro de la Administración para el Control de Drogas, la famosa DEA. Día 1054: Con Bolsonaro en el avión a huir a Brasil



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Palacios es posadeño. Según La Voz de Misiones, se crió en una familia de clase alta con vínculos políticos y empresariales. De joven se vinculó al automovilismo y llegó a integrar el equipo de competición de Ernesto “Tito” Bessone. En ese tiempo conoció a Carlos Menem Jr. y a su hermana Zulema, con quien mantiene una amistad.

A mediados de 2014, se radicó en Miami, donde desarrolló Top Miami Rental, una agencia dedicada al alquiler de autos y yates. A principios de 2025 regresó a la Argentina y se incorporó a la Entidad Binacional Yacyretá como asesor.

Cuando se mira el registro oficial de Casa Rosada se puede concluir que Palacios es quien más llegada tiene al poder: entre septiembre de 2024 y junio de 2026 ingresó 21 veces a Balcarce 50. En la mayoría de las oportunidades se reportó a las áreas de prensa y comunicación y en tres ocasiones su destino fue el despacho del asesor presidencial.

Waisman aparece tres veces y siempre en compañía de Palacios. Estuvo en Casa Rosada en abril, mayo y junio de este año.

El primo de Luis Caputo al frente de un enclave estratégico

“Nadie jamás mira EBY y tiene una caja enorme. En Yacyretá está el manejo de la energía para Argentina, pero sobre todas las cosas te sirve como enclave para manejar el Río Paraná y la Hidrovía. Además, los que están ahí conocen bien cómo hay que moverse en una zona de frontera”, contó un dirigente local.

Todavía no queda claro si la fuga de Bolsonaro fue un megaoperativo internacional de espías o una fuga de cabotaje desprolija. Hay quiénes se preguntan cómo es posible que al asesor presidencial lo haya parado un control policial y se haya filtrado su presencia en Misiones. “La hipótesis más probable es que eso se explique por la interna entre Rovira y Passalacqua. Hace seis meses, cuando no se habían peleado, en la provincia les podían garantizar todo a la Casa Rosada. Eso ya no pasa”, agregó. Milei, Bolsonaro y el verdadero poder de la mentira en la política



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Las fuentes consultadas por PERFIL coinciden en que Paraguay puede no haber estado al tanto del operativo de fuga de Bolsonaro en el que participaron sus empleados junto a Caputo. Si bien se trata de un ente binacional y que tiene autoridades “en espejo”, cada jurisdicción tiene autonomía de movimiento y administración.

Del lado argentino, el director ejecutivo es el primo de “Toto” Caputo. Adúriz fue designado en la conducción de Yacyretá en enero, cuando desplazó a Alfonso Peña, un hombre alineado con Mauricio Macri, quien pasó al Consejo de Administración.

Según reconstruyó La Nación, Adúriz es un hombre de confianza del ministro de Economía y tuvo a su cargo negociaciones clave con las generadoras eléctricas durante los primeros meses del gobierno libertario. En aquel entonces, ya se habló de la influencia del asesor presidencial y de la presencia de Palacios, a quien se lo describió como alguien con capacidad de tomar decisiones sobre la política de Yacyretá en Misiones, entre ellas el intento de relocalizar clubes náuticos y revisar los comodatos de terrenos costeros.Estrategas de Lula explican la remontada contra Bolsonaro: regreso a los orígenes, fin de la era de la gratitud y la comunicación "fígital”

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Además de Adúriz, la representación argentina en Yacyretá está integrada por Facundo Palma, Rodrigo de Arrechea, Alfonso Peña y Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como consejeros; el embajador Guillermo Emilio Nielsen como representante de Cancillería; el abogado Pedro Grönberger como secretario del Comité Ejecutivo; y Juan Pablo Arrechea como secretario general. También forman parte de la estructura argentina Ignacio Lanari, en el Departamento Administrativo; Guillermo Manuel Rothlisberger, en el Financiero; Juan Pablo Arrechea, en Obras Complementarias; Richard Omar Pintar, en el Departamento Técnico; Nancy Elizabeth Santi, en Asesoría Jurídica; y Darío Ernesto Jara, en la Gerencia de Aña Cuá.

Todos nombres desconocidos en la política nacional, aunque con sus propios vínculos. En la zona señalan a Chavarría como la tercera persona que responde a Santiago Caputo y a De Arrechea como la mano derecha del exdiputado Martín Arjol, uno de los que encabezó al grupo de los “radicales con peluca”.

La fuga de Bolsonaro abrió la puerta a un organismo que históricamente estuvo fuera del radar mediático, pero muy presente entre quienes quieren tener poder.