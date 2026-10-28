Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y habló de Flávio Bolsonaro

En medio de la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil y del silencio de Javier Milei frente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva , Patricia Bullrich reconoció el resultado electoral brasileño . La senadora de La Libertad Avanza afirmó que la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada, aun cuando existen diferencias políticas con el gobierno vencedor.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", escribió Bullrich al comienzo de su publicación.

En ese sentido, la senadora libertaria reconoció que mantiene profundas diferencias políticas con el Gobierno brasileño, pero remarcó los vínculos históricos y estratégicos entre ambos países. “Nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación ”, sostuvo.

Exjefe de campaña de Bullrich sobre posible candidatura



En su mensaje, Bullrich también se refirió a Flávio Bolsonaro, quien aterrizó hoy en Estados Unidos, luego de fugarse de su país tras la derrota electoral del domingo y en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos. “Hizo una enorme elección , quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia”, expresó.

La declaración se produce en un escenario de tensión entre ambos países. Lula obtuvo el 51,79 % de los votos en el balotaje frente al 48,21 % de Bolsonaro, candidato al que Milei había respaldado durante la campaña.

Posteo Patricia Bullrich

La exministra también apuntó contra el ejercicio del poder en Brasil: “La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”, concluyó.

El silencio de Milei sobre el resultado electoral brasileño contrastó con el pronunciamiento público de Bullrich, quien fijó su posición sobre el escenario político del país vecino.

RM/ML